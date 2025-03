Novak Djokovic n'est plus que l'ombre de lui-même à Indian Wells, et se montre très sévère envers lui-même. La spirale négative prend une direction dangereuse pour le meilleur joueur de tous les temps.

Marco Pescio

Le titre olympique remporté à Paris l'été dernier a fait entrer Novak Djokovic (37 ans) encore un peu dans la légende. Le seul tennisman qui pouvait encore lui résister pour le titre de meilleur joueur de tous les temps, Rafael Nadal, était définitivement laissé derrière. Mais, mis à part ce triomphe exceptionnel, l'année 2024 du Serbe n'a pas été satisfaisante du tout, surtout en regard des années précédentes. En 2023, Novak Djokovic avait encore remporté trois trophées du Grand Chelem, égalant ainsi le record de Margaret Court avec 24 titres majeurs. Mais c'est aussi l'année où il a remporté son dernier tournoi au niveau ATP.

Près de 16 mois se sont écoulés depuis son triomphe aux finales ATP de Turin. Depuis, c'est la misère chez Novak Djokovic! Son corps lui pose de plus en plus de problèmes. Et comme celui qui est père de deux enfants veut passer plus de temps avec ses proches et change ainsi ses priorités, il joue de moins en moins. Et cela se ressent au niveau du rythme.

«Mon vrai niveau me manque»

Une élimination en quart de finale à Brisbane, une demi-finale de l'Open d'Australie perdue sur blessure, puis une défaite au premier tour à Doha et maintenant une élimination précoce à Indian Wells: Novak Djokovic n'arrive tout simplement pas à trouver son rythme de croisière en cette nouvelle année. Après sa défaite 2-6, 6-3, 1-6 contre le «lucky loser» hollandais Botic van de Zandschulp (ATP 85), il a déclaré: «Il n'y a aucune excuse». Il a du mal à revenir à son jeu des dernières années: «Mon vrai niveau me manque».

Le GOAT laisse entendre que réussir un tournoi est désormais de plus en plus difficile - et que ce changement d'état d'esprit est considérable: «Rien ne peut te préparer à ce moment». Apparemment, pas même son entraîneur Andy Murray, tout frais retraité du circuit.

Mais le Serbe a prouvé en début d'année à Melbourne qu'il pouvait encore être compétitif à 38 ans. Il y a battu Carlos Alcaraz en quatre sets en quart de finale. Pourtant, il y a encore beaucoup de points d'interrogation derrière sa situation personnelle. Son corps sera-t-il capable de tenir tout un tournoi de haut niveau? Comment digère-t-il les récents revers? Et comment peut-il retrouver le rythme?

Som classement risque de chuter

La récente spirale négative peut être dangereuse, car à partir de la fin mai au plus tard, Novak Djokovic aura une montagne de points à défendre. Il a atteint les quarts de finale à Roland-Garros, la finale à Wimbledon, le troisième tour à l'US Open et la finale du Masters de Shanghai. Rien que sur ces quatre tournois, cela représente 2450 points qu'il doit à nouveau engranger cette année. Sinon, il risque de dégringoler encore plus bas dans le classement mondial que la septième place qu'il occupe actuellement.