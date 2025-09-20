DE
Laver Cup
L'Europe mène 3-1 après la première journée

La Laver Cup débute à San Francisco avec l'Europe menant 3-1 face au Monde. Les victoires de Ruud, Mensik et du duo Alcaraz-Mensik ont donné l'avantage à l'équipe européenne, tandis que le Brésilien Fonseca a marqué le seul point pour l'équipe Monde.
Jakub Mensik et Carlos Alcaraz ont battu les Américains en double
Photo: JOHN G. MABANGLO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Europe mène 3-1 contre le Monde après la 1re journée de la Laver Cup à San Francisco. Ceci grâce au succès en double de la paire Alcaraz-Mensik face aux Américains Fritz-Michelsen 7-6 (9/7) 6-4.

L'équipe européenne, dirigée cette année par Yannick Noah qui succède à Björn Borg, a toujours fait la course en tête grâce aux victoires du Norvégien Casper Ruud (ATP 12) et du Tchèque Jakub Mensik (17e) lors des deux premiers simples disputés au Chase Center, la salle des Golden State Warriors en NBA.

Plusieurs petits nouveaux

Ruud et Mensik se sont respectivement imposés contre le puissant serveur américain Reilly Opelka (62e) 6-4 7-6 (7/4) et son compatriote Alex Michelsen (32e), vaincu au terme d'un super tie-break accroché 6-1 6-7 (3/7) 10/8. Le jeune Brésilien Joao Fonseca (42e), qui participe pour la première fois à la compétition, a inscrit le seul point de l'équipe Monde, entraînée cette année par Andre Agassi en remplacement de John McEnroe.

Le jeune talent «auriverde» a battu un autre novice en Laver Cup, l'Italien Flavio Cobolli (25e), 6-4 6-3. L'Europe a remporté cinq des sept premières éditions, mais l'équipe Monde s'était imposée la dernière fois que la compétition, co-créée par la légende suisse Roger Federer, s'est tenue en Amérique du Nord, à Vancouver en 2023.

