Rivaux sportifs, mais bons amis: Roger Federer (à gauche) et Rafael Nadal lors du dernier match du Maestro 2022.

Andrea Cattani

Pendant plus d'une décennie, Roger Federer (43 ans) et Rafael Nadal (38 ans) ont marqué le tennis de leur empreinte. Ils se sont livrés à des duels épiques et ont provoqué autant de moments d'émotion. Aujourd'hui, Rafael Nadal, le deuxième de ces deux éternels rivaux, se retire à son tour – deux ans très exactement après le départ de Federer.

Le message vidéo par lequel «Rafa» a annoncé jeudi la fin de sa carrière dure plus de quatre minutes. L'Espagnol explique que les deux dernières années de sa carrière professionnelle ont été particulièrement difficiles. Ces derniers temps, il a dû lutter à plusieurs reprises contre des blessures persistantes.

«Ce fut un honneur pour moi!»

Roger Federer a immédiatement réagi au message très émouvant de Rafael Nadal. Sur Instagram, le Bâlois a écrit au sujet de son ami et ancien rival: «Quelle carrière, Rafa! J'espérais que ce jour n'arriverait jamais. Merci pour tous les souvenirs inoubliables et tes accomplissements dans le sport que nous aimons tant». Federer a conclu son message par ces mots: «Ce fut un honneur absolu».

Autant Nadal et Federer étaient des rivaux sportifs — au total, les deux légendes se sont affrontées dans neuf finales de Grand Chelem et 15 autres finales sur le circuit (6-3 et 8-7 pour Nadal) — autant l'amitié est devenue grande au cours des dernières années. Aujourd'hui encore, on n'a pas oublié les scènes de la dernière apparition de Roger Federer à la Laver Cup à Londres, lorsque Nadal n'a pas pu retenir ses larmes, tout comme le Suisse.