Rafael Nadal: Une carrière à lutter contre lui-même

Durant plus de deux décennies, Rafael Nadal a martyrisé son corps et n'a dominé les douleurs et les blessures que grâce à son mental hors du commun. Mais aujourd'hui, le Majorquin a dû s'avouer battu.

Rafael Nadal a souvent dû lutter contre son corps. Photo: AFP

AFP

Jeudi, il a annoncé mettre un terme à sa carrière, écoutant enfin ce corps qui réclamait avec insistance un repos définitif depuis janvier 2023 lorsqu'une blessure à la hanche à l'Open d'Australie l'avait contraint à mettre un terme à sa saison. Son ambition était alors de revenir en 2024 pour viser un 15e titre à Roland-Garros puis une nouvelle médaille d'or aux Jeux olympiques, au même endroit.

Plus sur le sujet «C'est une décision difficile» Rafael Nadal prend sa retraite!

Il a bien disputé les deux tournois. Mais il est resté très loin de son meilleur niveau physique, faute d'avoir pu jouer assez depuis son retour sur les courts en janvier, à cause d'une nouvelle série de pépins physiques et de forfaits. Le pied, le coude, l'épaule, la main et le poignet gauches, le dos, l'avant-bras droit (alors qu'il joue de la main gauche), les abdominaux, les côtes mais aussi les genoux, les chevilles, la hanche et enfin la cuisse quelques jours avant les JO. Il était si handicapé que sa participation aux JO était encore incertaine à la veille de son premier match.

«C'est un blessé qui joue au tennis», avait résumé son oncle et entraîneur historique, Toni Nadal, en avril 2019 pour le journal «Cinco Dias». Son médecin Angel Ruiz, dans «El Mundo» en juin 2019, affirmait que le joueur possède «une génétique merveilleuse et qu'il allie un mental à nul autre pareil et une résistance à la douleur exceptionnelle: 9 sur une échelle de 10. La majorité des joueurs auraient pris leur retraite, lui non.»

En 2009, il joue l'US Open malgré une déchirure abdominale - qui s'aggrave pendant le tournoi - parce qu'elle ne le gêne qu'au service. «C'était un peu stupide de ma part», admet-il. En 2014, il bat Roger Federer en demie de l'Open d'Australie malgré une énorme ampoule dans la main gauche, mais il se bloque le dos au début de la finale et perd contre Stan Wawrinka.

Retours gagnants

À plusieurs reprises, les blessures l'ont tenu à l'écart du circuit. Fin 2008, il écourte sa saison après Bercy en novembre à cause d'une tendinite au genou, mais revient deux mois plus tard à l'Open d'Australie 2009 et fait pleurer Federer après lui avoir infligé l'une des plus cuisantes défaites de sa carrière au terme d'un match de 4h30. En demies, il avait bataillé 5h14 pour éliminer Fernando Verdasco.

La première longue pause dans sa carrière intervient en 2012 lorsqu'il met un terme à sa saison après Wimbledon, de nouveau en raison de douleurs à un genou. Revenu en février 2013, il emporte dix tournois cette année-là, dont Roland-Garros, l'US Open et cinq Masters 1000.

Mais son retour le plus éclatant, car le plus improbable à plus de 35 ans, est celui de 2022. Éliminé par Novak Djokovic en demi-finales de Roland-Garros au printemps 2021, Nadal fait face à un brusque réveil du syndrome de Müller-Weiss, une nécrose dégénérative de l'os du pied, maladie «chronique et incurable» qu'il doit gérer depuis qu'il a 18 ans.

Il ne joue plus de la saison et, positif au Covid-19 en décembre 2021, aborde 2022 avec une préparation plus qu'approximative. Vainqueur d'entrée du tournoi de Melbourne, il enchaîne sur une victoire historique à l'Open d'Australie: en remontant deux sets en finale face à Daniil Medvedev, il porte à l'époque à 21 le record de titres du Grand Chelem.

Antalgiques obligatoires

«Cette blessure au pied empêcherait 99% des humains de se déplacer à la vitesse à laquelle il se court», affirmait alors le président de la Société espagnole de traumatologie du sport, le docteur Rafael Arriaza, au quotidien «La Voz de Galicia». Six mois plus tard, il gagne son 14e Roland-Garros en se gavant d'antalgiques pour anesthésier son pied malade.

«Je pense qu'il a des douleurs inimaginables quand il se lève le matin ou qu'il sort du terrain. Quand Rafa commence à grimacer, à dire qu'il a mal quelque part, pour nous ce serait pronostic vital engagé!», exagère à peine l'ancien joueur Fabrice Santoro.

Dans un entretien à l'AFP en mai 2022, Gilles Simon avait toutefois prévenu: «Rafa frappe beaucoup mieux la balle qu'avant, mais il court beaucoup moins bien. Tout d'un coup, ça baissera tellement physiquement que ça ne l'autorisera même plus à frapper comme il peut le faire et le déclin sera rapide».