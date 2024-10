Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le roi de la terre battue espagnole met un terme à sa carrière. Le joueur de 38 ans l'a déclaré ce jeudi dans une vidéo très émouvante qu'il en avait assez. «Je viens de vivre deux années compliquées et je me rends compte que je ne peux plus jouer sans limitation, a-t-il expliqué dans son message. C'est une décision évidemment très difficile et il m'a fallu du temps pour la prendre. Mais dans la vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment pour mettre un point final à ma carrière.»

Il disputera encore la finale de la Coupe Davis avec l'Espagne du 19 au 24 novembre à Malaga pour mettre un point final à son extraordinaire carrière.

Rafael Nadal est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, notamment pour sa domination sur terre battue. Il détient un record incroyable de 14 titres à Roland-Garros, un exploit sans précédent. Au total, le Majorquin a remporté 22 tournois du Grand Chelem, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus titré derrière Novak Djokovic (24) et devant Roger Federer (20). Son jeu, basé sur une combativité sans faille et un coup droit redoutable, l’a propulsé au sommet du tennis mondial dès son plus jeune âge.

Derrière Djokovic, mais devant Federer

En plus de ses succès en Grand Chelem, Nadal a également brillé en Coupe Davis avec l'Espagne (4 titres) et a remporté deux titres olympiques en simple à Pékin (2008) et en double à Rio (2016). Il a marqué l'histoire avec ses rivalités légendaires, notamment contre Roger Federer et Novak Djokovic, dans des matchs souvent considérés comme les plus mémorables du tennis. Ses 92 titres en simple, son record de victoires sur terre battue, et son endurance physique font de lui une figure incontournable du sport mondial.

Récemment, il a participé aux Jeux olympiques de Paris et a même été sélectionné pour être l'un des derniers relayeurs de la flamme avant que la vasque ne soit allumée. Lors du tournoi disputé dans son «jardin» de Roland-Garros, Rafael Nadal a été éliminé au deuxième tour.