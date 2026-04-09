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Deux chemins différents
Jannik Sinner et Alexander Zverev en quarts à Monte-Carlo

Jannik Sinner a rallié les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo jeudi en écartant difficilement le Tchèque Tomas Machac. Cela a été plus facile pour Alexander Zverev contre Zizou Bergs.
Publié: il y a 31 minutes
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Jannik Sinner s'est difficilement défait du Tchèque Tomas Machac.
Photo: IMAGO/PsnewZ
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Italien (ATP 2) a cédé un set face au 53e mondial avant de le battre 6-1 6-7 (3/7) 6-3 en huitièmes de finale. Double demi-finaliste en 2023 et 2024 et absent de l'édition 2025 à cause d'une suspension pour dopage, Sinner affrontera Félix Auger-Aliassime (ATP 7) pour retrouver le dernier carré à Monaco.

Le Canadien a profité de l'abandon du Norvégien Casper Ruud (ATP 12), qui a jeté l'éponge alors que son adversaire menait 7-5 2-2 pour rallier les quarts pour la première fois de sa carrière en Principauté.

Zverev face à Fonseca

Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est quant à lui imposé face au Belge Zizou Bergs (ATP 47) 6-2 7-5 en 1h43 et affrontera Joao Fonseca (ATP 40), vainqueur du tournoi de Bâle en octobre 2025, en quarts de finale. L'Allemand, double demi-finaliste du tournoi en 2018 et 2023, a concédé un jeu blanc sur son service alors qu'il avait l'occasion de conclure à 5-4 en 2e manche, avant de resserrer sa garde.

Auparavant, le droitier de 19 ans est devenu le plus jeune quart de finaliste du tournoi depuis 2005, après sa victoire impressionnante face à Mario Berrettini 6-3 6-2 en seulement 1h13.

La pépite brésilienne a mis fin au parcours de l'Italien (ATP 90, ancien no 6), qui n'avait pourtant perdu aucun jeu lors de ses deux premiers tours, profitant de l'abandon de Roberto Bautista Agut à 4-0 au premier tour puis infligeant le premier 6-0 6-0 de sa carrière à Daniil Medvedev.

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