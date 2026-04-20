Jannik Sinner en quête d'un 5e Masters 1000 consécutif

Sacré à Monte-Carlo, le no 1 mondial Jannik Sinner arrive sur la terre battue de Madrid avec l'ambition de remporter son cinquième Masters 1000 consécutif. Une telle performance n'a jamais été réalisée et placerait l'Italien sur orbite avant Roland-Garros.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Transalpin de 24 ans est inarrêtable depuis un mois et demi, avec 17 victoires consécutives et trois titres en Masters 1000: Indian Wells (dur) Miami (dur) et Monte-Carlo (terre battue). La série monte à 22 succès d'affilée dans les tournois de cette catégorie grâce à son titre à Paris début novembre.

Il a récupéré son trône de no 1 mondial mi-avril en battant en Principauté son rival Carlos Alcaraz en finale 7-6 (7/5) 6-3, décrochant au passage son premier gros titre sur l'ocre.

Alcaraz et Djokovic absents

Au tournoi de Madrid, qui commence mercredi, Sinner voudra confirmer sa parfaite transition entre dur et terre battue et sa maîtrise sur cette surface, avec en ligne de mire Roland-Garros (24 mai-7 juin), seul Grand Chelem qui manque à sa collection (4). Exempté de 1er tour, l'Italien débutera contre un qualifié et pourrait retrouver en quarts de finale l'Australien Alex De Minaur (8e).

Les amoureux de tennis n'auront pas la chance de voir une finale entre les deux meilleurs joueurs du monde à la Caja Magica. Touché à un poignet, Carlos Alcaraz est forfait pour le tournoi madrilène, comme l'an dernier. La durée de son indisponibilité n'est pas connue mais cette blessure intervient un mois avant Roland-Garros, où il doit défendre son titre un an après sa victoire mémorable en finale face à Sinner.

Encore convalescent après sa blessure à l'épaule droite mi-mars à Indian Wells, le Serbe Novak Djokovic (4e) sera lui aussi absent.