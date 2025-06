1/5 Rafael Nadal ici en action avec la raquette en question dans un match face à Federer à Miami. Photo: AP

Joël Hahn

Même à la retraite, Rafael Nadal continue de faire les gros titres. La raison en est cette fois-ci une raquette qui a été vendue aux enchères dimanche soir pour la somme incroyable de 157’000 dollars (130’000 francs suisses). Un prix jamais atteint pour une raquette de tennis.

Comme l’indique la société Prestige Memorabilia, spécialisée dans les ventes aux enchères sportives, il s’agit d’un véritable morceau d’histoire du tennis. La raquette a notamment été utilisée lors de la finale contre Roger Federer à Miami en 2017 ainsi que lors de la demi-finale de Madrid contre Novak Djokovic la même année. Mais c’est surtout avec cette raquette que Nadal a balayé Stan Wawrinka lors de la finale de Roland-Garros 2017 en trois sets.

La société confirme que la raquette a été utilisée dans un total de 24 matches de la saison 2017 – tous étayés par des photos. «Trouver une raquette utilisée pour une finale de Grand Chelem est déjà rare», explique Prestige Memorabilia. «Mais en trouver une qui est photovérifiée sur toute une saison de terre battue et qui a permis de décrocher un titre à Roland-Garros, c’est unique.»

Comparaison avec Federer

Les acheteurs se sont livrés une guerre sans merci pour pousser le prix bien au-delà du record précédent. En 2022, une raquette de Rafael Nadal utilisée lors de l’Open d’Australie avait été vendue aux enchères pour environ 139’700 dollars (115’000 francs suisses). Ce nouveau prix en témoigne à nouveau, l’aura de Rafael Nadal reste énorme, même après sa carrière, tant sur le plan émotionnel que financier.

Le «roi de la terre battue» a certes pris sa retraite en 2024 – mais son influence sur le tennis reste vivante. Non seulement en chiffres, en trophées et en légendes, mais désormais aussi en une pièce record. Cette raquette est la plus chère jamais vendue aux enchères. À titre de comparaison, la raquette de Roger Federer utilisée lors de la finale de Wimbledon 2004 n’a rapporté «que» 118’206 dollars (97’000 fr.).