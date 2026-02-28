DE
FR

Griekspoor blessé
Medvedev titré à Dubaï sans finale

Daniil Medvedev (ATP 11) a remporté samedi le tournoi ATP 500 de Dubaï sans devoir disputer la finale.
Publié: il y a 19 minutes
Medvedev a bénéficié du forfait de Griekspoor en finale à Dubai
Photo: ALI HAIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Medvedev s’impose à Dubaï sans jouer la finale. Le Russe profite du forfait de son adversaire. L'ex-no 1 mondial a bénéficié du forfait de son adversaire pour le titre Tallon Griekspoor (ATP 25), blessé à la jambe gauche. Alors que le match devait débuter à 19h00 heure locale, les organisateurs ont annoncé en milieu de journée sur le site du tournoi que le Néerlandais avait été déclaré «inapte à jouer après une évaluation médicale».

Griekspoor s'était fait mal en retombant au sol après un service, vendredi dans le premier set de sa demi-finale contre Andrey Rublev. Gêné ensuite dans ses déplacements, il avait malgré tout réussi à gagner le match 7-5 7-6 en s'appuyant sur sa qualité de service. Tombeur de Stan Wawrinka au 2e tour de ce tournoi, Daniil Medvedev a remporté samedi un deuxième titre à Dubai (après 2023), et le 23e trophée de sa carrière. A 30 ans, l'ex-patron du circuit n'avait encore jamais réussi à gagner deux fois le même tournoi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus