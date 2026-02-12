ATS Agence télégraphique suisse
Après sa victoire 4-0 à Bienne contre la Tunisie, la Suisse devra passer par le Brésil pour remonter dans l'élite de la Coupe Davis. Cette affiche aura lieu du 18 au 20 septembre.
Le Brésil, qui jouait sans ses deux meilleurs joueurs Joao Fonseca (ATP 33) et Thiago Seyboth Wild (ATP 197), s'est incliné 3-2 au Canada lors du premier tour de la phase qualificative. Les Brésiliens joueront donc leur place dans l'élite face aux Suisses, emmenés par Jérôme Kym (ATP 195) et Leandro Riedi (ATP 173).
