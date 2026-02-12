La Suisse affrontera le Brésil du 18 au 20 septembre pour retrouver l'élite de la Coupe Davis. Menés par Jérôme Kym et Leandro Riedi, les Suisses tenteront de s'imposer sur le sol brésilien.

Coupe Davis: La Suisse se battra pour la montée au Brésil

ATS Agence télégraphique suisse

Après sa victoire 4-0 à Bienne contre la Tunisie, la Suisse devra passer par le Brésil pour remonter dans l'élite de la Coupe Davis. Cette affiche aura lieu du 18 au 20 septembre.

Le Brésil, qui jouait sans ses deux meilleurs joueurs Joao Fonseca (ATP 33) et Thiago Seyboth Wild (ATP 197), s'est incliné 3-2 au Canada lors du premier tour de la phase qualificative. Les Brésiliens joueront donc leur place dans l'élite face aux Suisses, emmenés par Jérôme Kym (ATP 195) et Leandro Riedi (ATP 173).