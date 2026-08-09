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Coup de tonnerre à Toronto
La no 1 mondiale Aryna Sabalenka prend la porte en huitièmes de finale

Ekaterina Alexandrova (19e) a éliminé Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale, samedi au WTA 1000 de Toronto. La Russe affrontera Elina Svitolina en quarts.
Publié: 09.08.2026 à 11:18 heures
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Dernière mise à jour: 09.08.2026 à 12:30 heures
Défaite frustrante pour Aryna Sabalenka à moins d'un mois de l'US Open.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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ATS Agence télégraphique suisse

Aryna Sabalenka, no 1 mondiale, a été battue samedi par la Russe Ekaterina Alexandrova (19e) 7-6 (7/3) 4-6 6-4. Ceci en huitièmes de finale du WTA 1000 de Toronto. Sabalenka, qui tentera de remporter son troisième titre consécutif à l'US Open le mois prochain, abordait cette rencontre avec un bilan de 5 victoires pour 4 défaites face à Alexandrova.

La tête de série no 1 a breaké d'entrée de jeu pour prendre une avance de 2-0, mais a perdu les quatre jeux suivants avant de revenir à égalité. Alexandrova a ensuite dominé le tie-break en remportant cinq des six derniers points. 

Alexandrova a envoyé un coup droit trop long, concédant ainsi un break et donnant à Sabalenka une avance de 4-3 dans le deuxième set. Sabalenka a conservé son service à deux reprises pour remporter le set.

Dans la troisième manche, Sabalenka a trouvé le filet avec un coup droit, concédant un break et offrant une avance de 3-1 à Alexandrova, qui a fini par s'imposer en 2h31. «J'ai simplement essayé de jouer chaque point comme si c'était le dernier», a soufflé la Russe de 31 ans. En quarts de finale, Alexandrova affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina (9e).

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