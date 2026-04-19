Le Zurichois Leandro Riedi remporte le Challenger de Busan après une finale renversante. Ce cinquième titre marque un tournant après un début de saison marqué par les blessures. Cette performance devrait lui permettre de gagner quarante place au classement ATP.

A la peine cette saison, Leandro Riedi décroche le titre à Busan

A la peine cette saison, Leandro Riedi décroche le titre à Busan

La balle de match est lunaire

ATS Agence télégraphique suisse

Après un début d’année bien laborieux, Leandro Riedi (ATP 169) revoit la lumière. Le Zurichois a enlevé le Challenger de Busan sur dur, son cinquième titre dans la catégorie.

En finale, Leandro Riedi s’est imposé 3-6 6-3 6-2 devant le Chinois Yunchaokete Bu (ATP 175). Il s’est imposé sur une balle de match lunaire, avec une volée amortie qui a heurté la bande du filet. A la faveur de ce succès, Leandro Riedi va gagner quarante places dans le prochain classement ATP.

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Freiné une fois de plus par les blessures, Leandro Riedi n’a pas été en mesure de surfer sur son magnifique huitième de finale de l’US Open en septembre dernier. Cette victoire à Busan devrait enfin lancer son année qu’il poursuivra d’ailleurs en Corée du Sud avec le Challenger de Gwangju avec un premier tour contre un qualifié.