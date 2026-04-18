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Le bout du tunnel?
Première finale pour Leandro Riedi en près de deux ans

En finale à Busan, Leandro Riedi (ATP 169) pourrait retrouver les sommets. Le Zurichois de 24 ans, ralenti par des blessures en 2025, s'approche du top 130 mondial.
Publié: 14:54 heures
Leandro Riedi est déjà assuré de gagner une vingtaine de places à l'ATP. (Image prétexte)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Leandro Riedi (ATP 169) entrevoit peut-être le bout du tunnel. Le Zurichois de 24 ans s'est hissé samedi en finale du Challenger de Busan, un stade de la compétition qu'il n'avait plus atteint sur ce circuit depuis le mois de juin 2024.

Tête de série no 8 du tableau en Corée du Sud, Leandro Riedi a bénéficié de l'abandon du Britannique Liam Broady (ATP 250) samedi en demi-finale. C'est la deuxième fois de la semaine que son adversaire jette l'éponge, Pavel Kotov ayant quant à lui abandonné lors de leur 8e de finale jeudi.

Un bond dans la hiérarchie

Huitième de finaliste de l'US Open 2025, Riedi ne fera certainement pas la fine bouche, lui dont la carrière a été freinée par de nombreuses blessures. Il avait notamment dû mettre prématurément fin à sa saison 2025 dès le mois d'octobre après avoir dû se soumettre à une opération à l'aine.

Ex-no 117 mondial, Leandro Riedi est assuré de gagner une vingtaine de places dans la hiérarchie grâce à son accession à la finale. Il grimperait jusqu'aux environs du 130e rang s'il s'adjugeait le titre dimanche à Busan. Son adversaire en finale sera le Chinois Bu Yunchaokete (ATP 175), 64e mondial en avril en 2025.

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