Boris Becker et Lilian de Carvalho Monteiro ont célébré leur amour en Italie. L'ex-star du tennis montre sur Instagram des moments privés de sa lune de miel à Capri.

Boris Becker et sa Lilian ont passé leur lune de miel à Capri. Photo: Instagram 1/8

Fynn Müller

Cette fois, c'est pour la vie. Il y a deux semaines, Boris Becker, 56 ans, a dit oui à sa fiancée Lilian de Carvalho Monteiro (34 ans). Le mariage a eu lieu à Portofino, le joyau de la Riviera italienne. Le couple est ensuite parti en lune de miel.

Bien que leur mariage ait eu lieu à la mi-septembre dans le plus grand secret, Boris partage des aperçus intimes de son voyage romantique. Sur fond de la chanson «Rise Up» de la chanteuse soul Andra Day, on peut voir l'heureux couple lors de dîners romantiques aux chandelles, d'excursions en cabriolet ou d'une sortie en bateau. «Merci Capri! La nourriture, le temps, les gens. Nous avons aimé chaque minute de notre lune de miel», écrit l'Allemand à ce sujet.

Les fans sont ravis de cet aperçu privé de leur lune de miel. «Quelle charmante vidéo de deux personnes extrêmement heureuses», écrit un utilisateur, tandis qu'un autre commente: «Elle a l'air magnifique, Boris. Je suis content que vous ayez passé un bon moment tous les deux». Il y a aussi quelques remarques moqueuses, qui se réfèrent au fait que l'ancien tennisman vit son troisième mariage. Un utilisateur déclare avec humour: «Je suis curieux de savoir combien de temps ça va durer cette fois-ci».

Le lieu du mariage était top secret

Le mariage lui-même était un secret jalousement gardé. Seuls quelques invités savaient à l'avance où la fête aurait lieu. De plus, les photos et les réseaux sociaux étaient totalement interdits le jour de la cérémonie. Des agents de sécurité surveillaient même le gâteau de mariage afin d'éviter les regards indiscrets. Ce n'est qu'après la célébration que Becker a partagé quelques photos choisies avec ses fans.

Il a toutefois vendu la majeure partie des clichés au magazine «Vogue». Becker aurait encaissé une somme à cinq chiffres pour ces photos exclusives - et aurait ainsi couvert une partie des frais de son mariage en grande pompe. Pour la légende du tennis, il s'agit donc de sa troisième union, après celles avec Barbara Becker (57 ans) et Lilly Becker (48 ans).