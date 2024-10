Quelles sont les chances de titre des Suisses en NHL?

Il y a sept ans, Roman Josi et les Nashville Predators étaient en finale de la Coupe Stanley et le Bernois n'a depuis plus été aussi proche de réaliser son rêve de titre. Quelles sont cette saison les chances de sacre des Suisses en NHL?

Le capitaine de Nashville Roman Josi peut se réjouir ... Photo: keystone-sda.ch 1/6

Stephan Roth

1 Roman Josi (34 ans, Nashville Predators)

Que demander de plus? Josi est marié, a deux jeunes enfants et vit dans une belle villa. Il gagne également 9 millions de dollars cette saison. Il est l'un des meilleurs défenseurs du monde, a mené la Suisse en finale du championnat du monde pour la troisième fois au printemps, est capitaine de son club de NHL et est apprécié de tous. Le Bernois ne manque vraiment de rien - même s'il n'a pas encore remporté la Coupe Stanley (ni le titre de champion du monde). Mais aujourd'hui, les chances de sacre de Nashville n'ont jamais été aussi bonnes depuis 2017, lorsque l'équipe avait échoué en finale contre Pittsburgh. A l'époque, ce n'était pas Josi mais son pote Mark Streit qui était devenu le troisième champion suisse de NHL après David Aebischer (2001 avec Colorado) et Martin Gerber (2006 avec Carolina).

Les Predators ont souligné leurs ambitions cet été en recrutant l'attaquant Steven Stamkos (34 ans) pour 8 millions par an. Le puissant tireur jouait auparavant à Tampa Bay et a remporté deux fois la Stanley Cup. Le défenseur Brady Skjei (ex-Carolina) et l'attaquant Jonathan Marchessault (ex-Las Vegas), deux autres joueurs expérimentés, ont également signé le 1er juillet dans la métropole du country. «C'était comme Noël», dit Josi. Compte tenu de l'âge avancé des stars des Predators, la fenêtre de tir est étroite pour réaliser le rêve du titre.

2 Lian Bichsel (20 ans, Dallas Stars)

Sa carrure, le Soleurois pèse 105 kilos, a impressionné lors de la préparation. Grâce à son jeu physique, il a jusqu'à présent survécu à toutes les réductions de cadre. S'il devait commencer la saison NHL, ce serait une grande marque de confiance de la part des Stars, car la concurrence est grande chez le demi-finaliste de l'année dernière. Il devrait en tout cas faire ses débuts en NHL cette saison.

3 Nico Hischier (25), Timo Meier (27) et Jonas Siegenthaler (27, New Jersey Devils).

La saison dernière, les «Swiss Devils», autour du capitaine Hischier, ont essuyé un revers cuisant en manquant les playoffs. Cela a coûté son poste à l'entraîneur Lindy Ruff. Sheldon Keefe (ex Toronto) est désormais à la barre dans le New Jersey. Le nouveau coach a reçu comme cadeau d'arrivée le gardien Jacob Markström (ex Calgary) et le défenseur Brett Pesce (ex Carolina). Vendredi, la saison des Devils commencera avec un duel contre la nouvelle équipe de Ruff, Buffalo.

Meier a été opéré de l'épaule au printemps, raison pour laquelle il a manqué les championnats du monde. Malgré des débuts timides et des problèmes de blessures, il a été le meilleur buteur de l'équipe la saison dernière avec 28 buts, devant Hischier (27). Le défenseur offensif Dougie Hamilton, qui avait manqué les trois quarts de la dernière saison pour cause de blessure, est, lui aussi, à nouveau en forme. Siegenthaler ne devrait toutefois plus jouer à ses côtés. Lors de la préparation, il étant aligné en duo avec Jonathan Kovacevic.

4 J. J. Moser (24 ans, Tampa Bay Lightning)

Le Seelandais, qui a signé un contrat de deux ans avec un salaire annuel de 3,375 millions de dollars, arrive dans une équipe en pleine mutation. Capitaine de longue date, Steven Stamkos a signé à Nashville. De son côté, le défenseur Mikhaïl Sergachev a atterri au Utah Hockey Club, la franchise qui a succédé aux Coyotes de l’Arizona. L’arrière russe a été échangé contre Janis Moser, Conor Geekie et un choix de repêchage. Mais les «Blitze» ont toujours une équipe solide, d'autant plus qu'ils ont fait venir l'attaquant Jake Guentzel de Carolina.

5 Pius Suter (28 ans, Vancouver Canucks)

La saison dernière, le Zurichois a souvent joué sur l'aile avec les stars J. T. Miller et Brock Boeser, ce que certains fans des Canucks ont critiqué. Le coach Rick Tocchet prévoit maintenant d'utiliser le polyvalent Suter, dont le contrat au bon rapport qualité-prix (1,6 million) expire à la fin de la saison. Lors du match test contre Edmonton, il a été attaqué par Corey Perry après s'être battu avec la superstar Connor McDavid et s'est blessé.

6 Kevin Fiala (28 ans, Los Angeles Kings)

Le niveau de ce joueur de Suisse orientale a été démontré lors des championnats du monde de Prague, où il a été élu MVP du tournoi après avoir remporté l'argent. Il est bien possible qu'il soit également présent au prochain championnat du monde. Car les Kings n'ont jusqu'à présent pas encore fait leurs preuves en tant qu'équipe de playoff, échouant à chaque fois au premier tour au cours des trois dernières années. L'engagement du gardien Darcy Kuemper (de Washington, champion avec Colorado en 2022) suffira-t-il à changer cela?

7 Nino Niederreiter (32 ans, Winnipeg Jets)

Comme la saison précédente, les playoffs des Jets se sont terminés sans gloire au premier tour. Connor Hellebuyck, qui a reçu le trophée Vezina de meilleur gardien de but de la ligue, n'a pas non plus réussi à égaler ses performances de la saison régulière, du moins statistiquement. Son taux de défense a chuté de 92,1 à 87%. Les Jets semblent manquer de qualité lorsque les playoffs les opposent à des équipes de premier plan comme Colorado récemment.

8 Philipp Kurashev (24 ans, Chicago Blackhawks)

Après un championnat du monde doux-amer sur le plan personnel, qu'il a terminé en surnombre dans les tribunes, l'enjeu est de taille pour Kurashev cette saison. Surtout car son contrat arrive à échéance. La saison dernière, il a été extrêmement productif avec 54 points en 75 matches - notamment parce qu'il s'est souvent retrouvé aux côtés de la jeune star Connor Bedard. Les Blackhawks, qui sont en pleine reconstruction, devraient à nouveau être l'une des équipes les plus faibles de la ligue.

Malgré de bonnes performances lors de la préparation, le défenseur Rodwin Dionicio (20 ans, Anaheim) ainsi que les gardiens Connor Hughes (28 ans, Montréal) et Akira Schmid (24 ans, Las Vegas) commencent la saison en AHL.