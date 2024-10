Grégory Beaud Journaliste Blick

Photo: Patrick Straub/freshfocus

Après deux semaines de compétition, Kloten est à la fête. Peu d'observateurs - l'auteur de ces lignes y compris - ne les imaginaient vivre un début de championnat de ce niveau. S'ils sont solides, c'est en partie grâce à leur gardien, Ludovic Waeber, qu'ils le doivent. Le Fribourgeois sort d'une saison très difficile après avoir tenté sa chance en Amérique du Nord.

Malgré un contrat valable à Zurich, il a décidé de s'engager pour Kloten après avoir déchiré le bail avec les Lions. Une décision qui devait lui permettre de se relancer. Pour l'heure, le pari est pleinement réussi puisque les banlieusards sont leaders de National League après sept matches avec déjà 14 points et cinq victoires. Le gardien fribourgeois, lui, arrête 94,34% des tirs qui lui sont adressés.

Ludovic, on peut oser parler de début de saison de rêve pour Kloten?

De rêve, je ne sais pas. Mais c'est sûr que cela fait du bien. C'est cliché, mais tous les points que l'on peut prendre maintenant, on n'aura plus besoin d'aller les chercher plus tard. On sait que l'équipe a traversé des moments difficiles l'année passée. On le sent dans le vestiaire que tout le monde a faim de réussir, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien.

Collectivement, cela se passe bien. Mais individuellement aussi...

Oui, je me sens bien. Je ne me pose pas trop de questions, je me concentre sur l’instant et ça vient finalement assez naturellement. Je suis quelqu'un qui passe vite à autre chose donc j'étais prêt à recommencer une nouvelle aventure avec Kloten.

Il te reste quoi de cette saison en Amérique du Nord?

Une expérience que je ne regrette pas. Si c'était à refaire? Je referais exactement la même chose, sans la moindre hésitation. J'ai vécu des choses incroyables comme un road trip de huit heures le jour de mon transfert. Ce sont des moments forts et avec ma femme on en reparle souvent. Sur le moment, c'était pas forcément simple, mais aujourd'hui, on en rigole. Ce sont de sacrés souvenirs. J'ai vraiment l'impression d'avoir mûri. Cette année difficile m'a beaucoup fait grandir.»

Vendredi, ton directeur sportif Ricardo Schödler disait en rigolant que tu avais demandé à être titulaire contre Fribourg sinon tu ne signais pas à Kloten.

(il rigole) Oui, on en a rigolé. Mais plus sérieusement, peu importe l'adversaire, je veux être sur la glace.

La date de vendredi avec ce match contre Gottéron n'était pas dans l'agenda?

Tu vas rire, mais c'est seulement en début de semaine que j'ai vu le programme et que c'était Fribourg en face. Donc non, ce n'était pas en rouge dans mon agenda. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire? Forcément un petit peu quand tu connais bien des gars dans le vestiaire adverse. Cela fait surtout de les voir après le match (ndlr Nathan Marchon attendait à deux pas que l'interview soit terminée pour saluer Ludovic Waeber).