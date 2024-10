Le HC Ajoie va-t-il éviter un triste record?

Ajoie traverse un début de saison cauchemardesque en National League avec 7 défaites et zéro point au compteur. Une série qui pourrait bien les mener à battre un record peu enviable en National League. Retour sur les pires départs des deux dernières décennies.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les Ajoulots ont les mines fermées en ce début de saison. Photo: keystone-sda.ch

Le HC Ajoie est en pleine tourmente. Avec sept défaites consécutives en autant de matchs et aucun point récolté, l’équipe jurassienne semble s’acheminer vers une saison extrêmement difficile en National League. Si cette série noire venait à se poursuivre, Ajoie pourrait bien battre un record peu glorieux dans l’histoire récente du championnat suisse.

Depuis la saison 2001/2002, plusieurs équipes ont connu des départs catastrophiques, mais rares sont celles à avoir enchaîné des défaites sans réussir à récolter le moindre point. Parmi les exemples les plus parlants, on retrouve le HC Coire lors de la saison 2001/2002. Le club avait concédé neuf défaites de rang, mais avait tout de même réussi à glaner deux points au passage. Ce type de scénario s’est répété avec Rapperswil lors de la saison 2008/2009 et avec Ambri lors de la saison 2010/2011. Si ces équipes ont également connu des débuts chaotiques, elles ont su arracher des points malgré leurs défaites.

D’autres équipes ont touché le fond en termes de performances globales sur une saison entière. Le Lausanne HC en 2004/2005, par exemple, n’avait récolté que 22 points en 44 matches. Langnau, lors de la saison suivante, avait terminé avec 26 points, et le HC Bâle avait connu la pire saison de son histoire en 2007/2008 avec seulement 16 points. Toutefois, ces équipes avaient su éviter des séries de défaites initiales aussi dramatiques qu’Ajoie, en parvenant à engranger quelques points ici et là.

Lors de la saison 2021/2022, les Jurassiens avaient concédé 19 défaites de rang en cours de saison. Cela reste à ce jour la pire série de l'histoire de l'élite du hockey suisse.

L’absence de points pour le HC Ajoie sur ses sept premières rencontres cette saison est donc d’autant plus alarmante. Non seulement les Jurassiens sont actuellement en lice pour battre le record de défaites consécutives sans récolter de point, mais ils semblent surtout dans l’incapacité de rivaliser avec leurs adversaires. Les défaites se suivent et se ressemblent, sans qu’aucun signal positif ne vienne interrompre cette spirale infernale.

Wohlwend sur la sellette

La pression est de plus en plus forte sur les joueurs et le staff technique, qui devront rapidement trouver des solutions pour éviter que cette situation ne dégénère davantage. Il y a d'ailleurs fort à parier que Christian Wohlwend verrait son siège éjectable être activé en cas de revers ce vendredi soir contre Kloten.

Si le HC Ajoie perd encore deux matchs sans engranger de point, ils égaleront le triste record de neuf défaites consécutives établi par Coire et Rapperswil. Cependant, ces deux équipes avaient au moins réussi à décrocher quelques points durant leur série noire. Si Ajoie ne parvient pas à récolter de point lors des deux prochaines rencontres, ils entreront dans l’histoire comme l’équipe ayant réalisé le pire départ de la National League, au moins depuis la saison 2001/2002.

Le HC Ajoie est un club fier, avec une riche histoire dans le hockey suisse, mais la réalité actuelle est implacable. Si la tendance ne s'inverse pas rapidement, cette saison pourrait bien s'inscrire dans les annales comme l'une des plus catastrophiques pour le club jurassien. Un sursaut est attendu, mais le temps presse, et l’ombre d’un record peu glorieux plane dangereusement au-dessus du Voyeboeuf.