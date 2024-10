Christian Wohlwend a débuté la saison avec Ajoie par sept défaites consécutives. Photo: Jonathan Vallat/freshfocus 1/4

Marcel Allemann

Christian Wohlwend, quel est le bilan de la saison d’Ajoie jusqu’à présent?

Très décevant. On a fait une excellente préparation, ce qui ne garantit rien, mais ça donne confiance dans le travail qu’on accomplit. Pourtant, d’un coup, on se retrouve à avoir perdu sept fois, et de manière assez nette.

Par rapport à la saison dernière, où Ajoie était dernier mais plus compétitif, c’est une régression. Comment l’expliquer?

Jonathan Hazen est blessé, ce qui fait qu’on joue avec seulement cinq étrangers depuis un moment. De plus, on a intégré des jeunes. On ne peut pas attendre d'eux qu’ils fassent la différence immédiatement, ils ont besoin de temps. Mais quand on perd en permanence, on perd aussi patience. On est très autocritiques et on doit admettre qu’en ce moment, on n’est pas vraiment compétitifs.

Pourtant, l’objectif d’Ajoie cette saison était de quitter la dernière place. Après sept matchs, ça semble déjà hors de portée.

J’espère que le club aura la patience d’attendre le retour des nombreux blessés et nos renforts avec un défenseur étranger et un attaquant étranger. Si ces mesures ne nous permettent pas de progresser, il y aura des conséquences, comme toujours dans le sport de haut niveau. Et c’est l’entraîneur, donc moi, qui devrait en payer le prix.

Craignez-vous pour votre poste?

Non, je suis très calme. Je sais comment ce métier fonctionne. Je suis conscient que je ne peux pas perdre huit, neuf, dix, onze, douze fois de suite. C’est logique. Mais je dois aussi dire qu’on ne m’a jamais autant fait confiance que le conseil d’administration et Julien Vauclair à Ajoie. Et je suis convaincu du travail que l’on fait en tant que staff. Je le trouve même meilleur que celui que je faisais à Davos.

Donc vous n’êtes pas résigné?

Pas du tout. Je suis extrêmement reconnaissant pour cette expérience en tant qu’entraîneur-du HC Ajoie. C’est la plus enrichissante que j’ai vécue. On a une équipe avec un petit budget, c’est déjà dur de gagner avec tout l’effectif, alors avec des blessés, c’est encore plus compliqué. Mais c’est un défi que je trouve vraiment cool.

Le match contre Kloten est qualifié de «match de la dernière chance». Au-delà de vendredi, vous n’avez plus de garanties de la part de Julien Vauclair. C’est une situation inconfortable pour vous, non?

Pas du tout. C’est tout à fait légitime. Je suis l’entraîneur principal, on a perdu sept fois de suite, et si je continue à perdre, les choses suivront leur cours. Je suis calme, mais je sais comment ça fonctionne.

Sur internet, il y a beaucoup d’inquiétudes autour d’Ajoie, et certains parlent déjà de Christian Dubé comme votre possible remplaçant. Qu’en pensez-vous?

Je n’en avais pas entendu parler avant que vous me le disiez. Mais c’est logique. Le sport de haut niveau est un exutoire pour les émotions. On est dans le divertissement et la victoire. Et quand on perd tout le temps, c’est normal que les fans soient critiques.

Ce vendredi, vous affrontez Kloten, une équipe qui, contre toute attente, est leader. Comment abordez-vous cette rencontre?

C’est formidable pour Kloten d’avoir démarré si fort. De notre côté, on se retrouve là où on est depuis trois ans et demi, avec ou sans moi. Mais chaque match est une nouvelle opportunité de gagner et de marquer des points.