«Je fais ce qu'on me demande, pour l'équipe»

Joël Genazzi joue en attaque depuis trois matches. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est normalement le rêve de tout aficionado de Hockey Manager: un joueur qui, défenseur dans le jeu, se met soudain à être aligné en attaque dans la vraie vie. C'est ce qui arrive à Joël Genazzi à Lausanne depuis plusieurs matches. Mais pour le moment, son compteur de point ne s'est toujours ouvert.

Ce qui fait plutôt sens puisque le capitaine des Lions joue sur la quatrième ligne – qui n'est pas la plus offensive en hockey. «Tu fais du forecheck puis tu vas changer, explique-t-il. Ce n'est pas très compliqué.» Toutefois, il a quand même fallu un temps d'adaptation à Joël Genazzi, lui qui n'avait plus joué de manière régulière en attaque depuis de nombreuses années. «Même si c'est déjà arrivé l'année dernière que je joue quelques fois en attaque à la fin d'un match, si on avait un blessé par exemple», rappelle le No 79 des Lions.

Mais entre une fin de match et trois rencontres d'affilée, il y a quand même une belle différence. Le jour où il a appris qu'il allait être aligné dans un trio offensif, Joël Genazzi a d'ailleurs passé la journée pour se préparer tactiquement. «Et les autres attaquants m'ont aidé, à l'image de Makai Holdener sur les deux premiers matches», précise-t-il.

Bientôt devant les filets?

Une aide bienvenue pour celui qui avait «besoin d'un rappel avant chaque engagement au niveau de la tactique». Joël Genazzi précise qu'avec Geoff Ward, le coach du LHC, chaque scénario amène à une stratégie différente. Mais petit à petit, l'arrière commence à s'adapter à son nouveau rôle. «L'important reste quand même la défense, soutient-il. Je veux être bien positionné et ne pas tricher. Je sais que je ne dois pas marquer des buts, mais donner de l'énergie à mon équipe.» Ce que Joël Genazzi fait évidemment, en capitaine exemplaire.

Et au-delà du rôle d'attaquant ou de défenseur, il y a quelque chose de plus important pour lui: «Ça change un peu mais ce n'est pas la fin du monde. Moi, j'aime jouer au hockey donc je suis content.» De là à continuer, si le coach en a besoin, à le faire durant plusieurs matches encore, comme peut-être face à Zoug ce vendredi soir? «Je joue où on a besoin de moi, répond-il. Je fais ce qu'on me demande, pour l'équipe.» Même si cela signifie suppléer Kevin Pasche et Antoine Keller dans les buts? «Je pense que je ne réaliserais pas une bonne performance dans les cages», préfère en sourire Joël Genazzi.