Lausanne se contente de deux points face à Bienne

Antti Suomela a ouvert la marque pour le LHC. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

La ligne d'attaque qui a débuté la rencontre pour le Lausanne HC? Genazzi, Bougro, Mémeteau. Sans évidemment manquer de respect aux trois hommes – qui ont d'ailleurs réalisé une bonne performance face à Bienne –, ce trio expliquait bien les problèmes de santé que peuvent avoir les Lions en ce début de championnat. Ce mardi, c'est un nouvel étranger, Janne Kuokkanen, qui a rejoint l'infirmerie. D'ailleurs, les Vaudois n'ont pu jouer qu'avec quatre joueurs importés dans cette rencontre.

Cela ne les a pas empêchés de bien la commencer. Après une jolie double action de Rochette (4e), ce sont les Lausannois qui ont pu ouvrir le score. Pour cela, ils peuvent remercier le Vaudois du HC Bienne, Johnny Kneubühler. Le No 22 des Seelandais a effectué une relance catastrophique dans l'axe, interceptée par Suomela. Le Finlandais ne s'est pas fait prier pour aller affronter seul Säteri et le battre d'un joli tir puissant (6e).

Cette réussite a permis au LHC de prendre la confiance très vite dans ce match. D'ailleurs, la fin du premier tiers a quasi été à sens unique, Lausanne se procurant les meilleures occasions et bien ne tirant pas sur le but de Pasche entre la 10e et la 20e. L'attaquant le plus animé de l'équipe vaudoise était sans conteste Jason Fuchs, qui, apparemment, voulait vraiment marquer contre ses anciennes couleurs. Lors des deux premiers tiers, l'ex-Seelandais a lancé huit fois en direction du but adverse, trouvant le cadre à quatre reprises.

Une égalisation dans les dernières secondes

La deuxième période a été plus équilibrée – en grande partie à cause de trois pénalités en faveur des Biennois. Même s'il a été alerté à de nombreuses reprises, Pasche a de nouveau répondu présent devant les filets lausannois. Si en début de saison, il y avait énormément de questionnement autour du jeune portier du LHC, celui-ci continue de les effacer soirée après soirée. Dans ce tiers médian, Pasche a dégoûté à plusieurs reprises Bärtschi côté biennois.

C'est donc avec un avantage d'un but que Lausanne a débuté la dernière période. Moins bon jusqu'à présent, Bienne a tout fait pour revenir dans la rencontre. Lausanne, replié en défense, n'est pas parvenu à inquiéter Säteri. À l'inverse, les Seelandais ont mis une énorme pression sur Pasche. La plus belle action a été sans doute le 1 contre 1 face à Kneubühler, qui aurait pu se rattraper de son erreur. Mais le jeune rempart a parfaitement étendu sa jambière. Impérial, Kevin Pasche a toutefois dû s'incliner à 18 secondes de la fin du dernier tiers, lorsque Lausanne évoluait à 6 contre 4. Il n'est pas parvenu à revenir assez vite à son premier poteau après un tir contré.

Pour la troisième fois de rang, le LHC allait donc devoir jouer une prolongation. Avec aucun buteur durant les cinq minutes, c'est aux tirs aux buts que la rencontre allait se décider. Grâce à des réussites de Rochette et Oksanen, Lausanne a finalement décroché deux points. Une victoire qui reste de bon augure pour le LHC avant un week-end très compliqué face à Zoug vendredi, et Zurich samedi. De son côté, Bienne reçoit Lugano et se rendra à Langnau cette fin de semaine.