Lausanne égare des points, épisode 3

Kevin Pasche a gardé son équipe dans le match. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est un Damien Riat «qui va ne pas être très content lors de son interview d'après-match» qui nous rejoint devant le vestiaire vaudois. À 18 secondes près, le Lausanne HC aurait pu décrocher trois points face à Bienne. Les Vaudois, qui ont ouvert le score à la 6e minute, ont fait la course durant toute la rencontre… ou presque. À 6 contre 4 à la suite d'une pénalité de Théo Rochette en toute fin de match, Bienne a pu égaliser.

«On peut jouer à 6 contre 5 toute la journée mais avec un joueur de moins, ce n'est pas la meilleure formule vers le succès», soupire Geoff Ward. L'entraîneur des Lions est surtout exaspéré puisque c'est la troisième fois de suite qu'un tel scénario se produit, avec une pénalité prise par ses joueurs en fin de match et une égalisation de l'adversaire.

À la question de savoir si c'était deux points de gagné ou un point de perdu ce mardi, Geoff Ward répond plutôt que c'est trois points de perdu sur les trois dernières rencontres. Damien Riat, lui, pense la même chose que son coach concernant le match du soir. «Ce n'était pas assez bien de notre part, rouspète le No 9. On doit être conscients que chaque fois, les équipes vont nous attendre. On doit être prêts et mieux jouer que ça.»

Des pénalités qui font mal

Pourtant, le LHC avait bien entamé sa partie. Après un tiers, les Vaudois dominaient Bienne. «On aurait peut-être dû mettre un ou deux goals de plus», souffle Damien Riat. Malgré seulement quatre joueurs étrangers sur la feuille de match, Lausanne a su se montrer dangereux. «On jouait du vrai et bon hockey», analyse Geoff Ward.

Puis, au tiers médian, tout a changé. Les Lions avaient perdu leurs gammes. Principalement à cause de trois pénalités qui ont forcé les Lausannois a joué avec un homme de moins sur la glace. «À partir de ce moment, Bienne a été la meilleure équipe», confesse le coach lausannois. Pour Damien Riat, le jeu du LHC «s'est détruit dans les deux derniers tiers».

De la fatigue dans le troisième tiers?

Même sans pénalité, Lausanne a été fortement dominé par les Biennois dans la troisième période. «Sans Kevin Pasche, nous aurions perdu ce match avant la prolongation», suppose Geoff Ward. Au niveau des statistiques de shoots, cela ne laisse peu de place au doute en tout cas (4-16).

Comment expliquer cet écroulement total dans le dernier tiers? «À chaud, c'est compliqué à dire, répond Damien Riat. Est-ce qu'on s'est un peu endormi? Est-ce qu'on s'est mis au niveau de l'adversaire? Je ne sais pas.» Son coach lance la possibilité d'une fatigue physique et mentale, mais sans non plus trouver d'excuse à ses joueurs.

Toujours est-il que, avec des gros matches ce week-end face à Zoug et Zurich, Lausanne ne va pas pouvoir réaliser la même prestation que lors du troisième tiers face à Bienne. Et en ce qui concerne les points perdus lors des trois derniers matches: «Espérons à la fin de la saison qu'ils ne vont pas nous revenir en pleine figure», lâche Geoff Ward.