Ajoie sèchement battu par Berne sur sa glace

Bernois n'ont laissé aucune chance aux Ajoulots, qui sont restés muets (0-5). Dans les derbys romands, Lausanne et Genève ressortent vainqueurs, respectivement de Bienne et Fribourg.

Lausanne et Genève s'imposent

Ajoie - Berne 0-5

2:05 Ajoie-Berne: Ajoie sèchement battu par Berne

Après le premier tiers-temps, Ajoie était déjà bien mal embarqué puisque mené 2-0 par Berne. Et rien n'est allé en s'arrangeant. Les Ajoulots ont encaissé le troisième à peine de retour sur la glace pour le deuxième tiers (21e). Au final, les Jurassiens se sont sèchement inclinés 5-0 et n'ont toujours pas récolté un seul point en sept journées.

Lausanne - Bienne 2-1 tab

1:54 Lausanne-Bienne: Lausanne prend deux points face à Bienne

Lausanne a dû attendre les tirs aux buts pour prendre le dessus sur Bienne. Les Vaudois ont pourtant mené pendant la quasi intégralité de la partie. En effet, Suomela avait ouvert la marque après moins de six minutes de jeu. Les locaux ont tenu le 1-0 pendant plus de 53 minutes, avant d'encaisser à 5 contre 6. Andersson a remis Bienne à égalité à moins de vingt secondes du terme. La prolongation n'ayant pas donné de vainqueurs, c'est aux tirs aux buts que les deux équipes se sont départagées. Exercice au cours duquel les Lausannois Rochette et Oksanen ont brillé. Côté Biennois, seul Haas a transformé. Pas suffisant, Bienne n'empoche qu'un point. Lausanne deux.

Fribourg - Genève 2-3

2:17 Fribourg-Genève: Genève prend le dessus sur Fribourg dans le temps réglementaire

Dans l'un des deux seuls matches conclu avant la prolongation, c'est Genève qui a pris le dessus sur Fribourg à la BCF Arena. La partie a connu plusieurs rebondissements, puisque le GSHC a d'abord ouvert la marque (Richard, 19e). Dans le deuxième tiers temps, Fribourg a repris les devants, par ses Suédois Sörensen (10e) et Wallmark (40e). Mais Genève n'a rien lâché et a su faire tourner le match dans le denier acte. Hartikainen (46e) a remis les équipes à égalité sur power play, avant que Granlund (54e) ne marque le but décisif. Les deux rivaux comptent désormais le même nombre de points (8) au classement.

Ambri - Davos 2-1 ap

4:12 Ambri-Davos: Ambri prend le meilleur sur Davos en prolongation

Les Tessinois ont finalement eu le dernier mot face aux Grisons. Ambri a fini par prendre le meilleur sur Davos après la prolongation. Au terme d'un match serré, c'est Heim qui a pu inscrire le but en or après presque 64 minutes de jeu. Grâce à cette victoire, Ambri compte deux points d'avance sur Davos au classement.

Langnau - Lugano 2-1 ap

1:41 Langnau-Lugano: Langnau surprend Lugano en prolongation

Langnau surprend Lugano, qui avait pourtant ouvert le score dès la 6e par Arcobello. Mais les Bernois sont revenus dans le dernier acte (Schmutz, 48e) et ont su passer l'épaule en prolongation. Saarijarvi a délivré les siens après 1'35 dans l'exercice. Au classement, les deux équipes figurent dans le Top 6.

Zurich - Rapperswil 4-3 tab

Zurich s'est fait peur, mais repart avec deux points. Les ZSC Lions pensaient avoir tout en main pour s'imposer dans le temps réglementaire, mais se sont fait surprendre par Rapperswil dans les dix dernières minutes. Zangger (52e), puis Albrecht (56e) ont fait passer le score de 3-1 à 3-3. Mais au bout du compte, Zurich a pu compter sur Andrighetto, auteur de deux tirs au but réussi, pour lui ramener la victoire.

Kloten - Zoug 4-3

4:37 Kloten-Zoug: Kloten prend le dessus sur Zoug et la première place du classement

Kloten continue son début de saison canon. Les Aviateurs ont battu Zoug d'un but dans le temps réglementaire. Les locaux ont même renversé la vapeur. Menés 2-3, ils ont marqué coup sur coup à la 53e, puis à la 54e pour s'imposer dans cette rencontre animée. Avec cette victoire, Kloten prend la tête de la National League.