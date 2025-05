Boris Becker est l'une des personnalités du tennis les plus brillantes de tous les temps. Aujourd'hui, il revient dans une interview sur sa carrière mouvementée et déclare : «En fait, personne ne peut supporter ça».

1/6 Boris Becker explique comment ses succès au tennis ont changé sa vie. Photo: imago/Future Image

Marco Pescio

Entre exploits sportifs, déboires judiciaires, relations très médiatisées et séjour en prison, la vie de Boris Becker (57 ans) a toujours été scrutée à la loupe. Depuis son triomphe historique à Wimbledon en 1985, remporté à seulement 17 ans, l'Allemand n’a cessé de faire la une.

Surnommé affectueusement «Bobele», le rouquin est alors devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire du tournoi londonien, le premier Allemand à soulever le trophée, et ce, sans être tête de série. Ce coup d’éclat marque le début d’une carrière exceptionnelle, ponctuée de six titres du Grand Chelem, dont deux autres conquis à Wimbledon. Sa victoire en 1986, lors de la défense de son premier titre, s’apparente à un véritable passage à l’âge adulte.

«J’ai dû grandir très vite», confie Becker dans un entretien accordé à Sports Illustrated. À ses yeux, ne pas s’être effondré sous le poids de la gloire précoce et de la pression constante constitue sans doute «sa plus grande victoire».

Une vie sous tension

Avec le recul, l’ancien numéro un mondial reconnaît que vivre perpétuellement sous le prisme de sa victoire de 1985 a pesé lourd: «Être constamment évalué à l’aune de ce succès, c’était épuisant». Pendant des années, il a dû maintenir un niveau d’excellence, disputant entre 18 et 22 tournois chaque saison. «Mon corps a été surexploité, ce n’était clairement pas bon pour ma santé», admet-il, évoquant une «profonde vallée de larmes» traversée au fil de sa vie. Aujourd’hui, il affirme aller mieux.

Récemment, Becker est revenu sur le devant de la scène comme entraîneur du jeune espoir danois Holger Rune (22 ans) et comme consultant apprécié sur les plateaux de télévision.

Mais il ne minimise pas les épreuves endurées. «Ce que j’ai vécu dans ma vie professionnelle et privée, je ne le souhaite à personne», confie-t-il avec amertume. Il dénonce notamment l’acharnement des médias allemands à son encontre: « J’y ai survécu, et c’est peut-être ce qui m’a rendu plus fort. Le fait que je sois encore debout à 57 ans me surprend moi-même. C’est, en quelque sorte, une nouvelle victoire à Wimbledon».