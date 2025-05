1/2 Ramona Bachmann est devenue maman pour la première fois. Photo: Toto Marti

Cédric Heeb

Ramona Bachmann, joueuse de l'équipe nationale, et son épouse Charlotte Baret viennent de devenir parents pour la première fois. «Nous venons de rencontrer notre petit miracle. Bienvenue au monde, Luan Maël», a déclaré la joueuse de 34 ans sur Instagram, à un peu plus d'un mois du début de l'Euro à domicile.

Le petit Luan Maël est né jeudi à 10h23, mesurant 51 centimètres pour un poids de 3,875 kilos. La joueuse du Houston Dash exprime sa joie: «Nos cœurs débordent de bonheur, notre famille est désormais complète et chaque instant passé avec lui ressemble déjà à de la pure magie. La vie avec toi commence maintenant, mon doux garçon. Nous t'aimons plus que tout». Bachmann et Baret sont en couple depuis le printemps 2021 et se sont mariées fin décembre 2023.

Les messages de félicitations affluent du monde du football. Sa coéquipière en équipe nationale, Luana Bühler, a réagi en postant deux emojis en forme de cœur, tout comme Lydia Andrade. La gardienne de l’équipe nationale suédoise Zecira Musovic et la star française Marie-Antoinette Katoto ont également adressé leurs félicitations à la jeune famille.

Ramona Bachmann réside à Paris depuis fin avril pour se préparer à l'accouchement et continue de s'entraîner avec son ancien club, le Paris Saint-Germain. Charlotte Baret a récemment expliqué les raisons de leur choix de donner naissance en France plutôt qu’aux États-Unis.