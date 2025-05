Rien ne va plus à Valladolid! Après une relégation en deuxième division espagnole, les supporters demandent à la ville de déclarer le célèbre propriétaire du club, Ronaldo Nazario, «persona non grata».

Ronaldo Nazario est vivement critiqué à Valladolid pour sa gestion du Real. Photo: Europa Press via Getty Images

L'année noire du Real Valladolid se poursuit avec une situation de plus en plus tendue autour de la gestion du club. Le propriétaire, Ronaldo Nazário (R9), fait face à des critiques toujours plus vives de la part des supporters. Son mandat, déjà marqué par une gestion sportive déplorable jalonnée de plusieurs relégations, semble atteindre son apogée.

Le club, officiellement mis en vente ces dernières semaines, a connu une série de mauvaises décisions ces dernières saisons. En effet, les ventes répétées de joueurs clés, une planification défaillante de l’effectif et une gestion financière instable ont plongé Valladolid dans une spirale négative. Sur le terrain, l’équipe peinait chaque année à se maintenir en Liga et retrouvera la saison prochaine la deuxième division.

R9 bientôt déclaré «persona non grata»?

Au-delà des problèmes sportifs, c’est la gestion sociale du président qui aggrave la situation. Son absence quasi permanente des stades et son manque d'interaction avec les fans ont créé une rupture évidente entre la direction du club et ses supporters. Ces derniers, déçus par la conduite du Brésilien, ont exprimé leur colère à travers des actions publiques et des pétitions, réclamant son départ.

La Fédération des Supporters du Real Valladolid a cette fois-ci lancé un appel auprès des autorités locales pour leur demander de déclarer Ronaldo Nazário «persona non grata». Autrement dit, de bannir le Ballon d'Or 1997 et 2002 de la ville. Cette démarche souligne la gravité de la situation et la fracture qui existe désormais entre la direction du club et la communauté locale.