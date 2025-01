Novak Djokovic va-t-il dépasser Margaret Court cette année?

Novak Djokovic a accroché 10 fois l'Open d'Australie. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin: «Oui, 100 fois oui»

Il est déjà le plus grand de tous les temps devant Rafael Nadal, avec le reste de la meute suivant à très bonne distance. Il n'a pas besoin de le prouver encore et encore, lui qui, en remportant les Jeux olympiques, a mis fin à sa quête de tout rafler durant sa carrière. Alors non, Novak Djokovic n'a pas besoin de gagner encore, mais il a encore en lui la flamme qui lui permet d'aller en chercher un, juste un. Mon pronostic: ce sera aux États-Unis pour le dernier Grand Chelem de l'année. Donc oui, 100 fois oui, Novak Djokovic va encore gagner un grand tournoi dans sa carrière. Et même s'il n'y arrive pas, il faudra, enfin, que le monde du tennis le reconnaisse à sa juste valeur et l'ovationne comme il le mérite.

Matthias Davet: «Il faut savoir réussir sa sortie»

Pour devenir une légende, il faut aussi savoir réussir sa sortie. Chose que Rafael Nadal et Roger Federer ont raté, les deux ayant préféré que les blessures dictent la date de leur fin de carrière plutôt que leur propre volonté. Là où Novak Djokovic peut (à nouveau) faire mieux que ses deux principaux concurrents, c'est en raccrochant à un niveau encore bon.

Car de la motivation, le Serbe n'en a quasi plus. Il suffit de voir sa saison 2024 où, tout ce qui comptait pour lui, c'était de décrocher l'or olympique – chose qu'il a réussi avec brio. Mais en a-t-il encore suffisamment pour dépasser Margaret Court, co-détentrice du nombre de victoires en Grand Chelem avec lui? Pas sûr. En disant en début d'année qu'il s'agit de sa dernière saison, Novak Djokovic pourrait s'offrir un magnifique baroud d'honneur sur le circuit. Et asseoir un peu plus sa légende.