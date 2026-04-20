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Blessé au poignet droit
Carlos Alcaraz ne va pas «forcer», même pour Roland-Garros

Carlos Alcaraz a déjà été contraint de déclarer forfait pour les tournois de Barcelone et Madrid. Sa blessure au poignet l'obligera-t-elle aussi à manquer Roland-Garros?
Publié: 22:06 heures
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Carlos Alcaraz reviendra-t-il à temps pour défendre son titre à Roland-Garros?
Photo: Europa Press via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Blessé au poignet droit et contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid, l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial, est resté flou sur sa présence pour Roland-Garros lundi, assurant qu'il ne souhaitait pas «forcer» et «prendre de risque» d'aggraver sa blessure.

«Une longue carrière devant moi»

Interrogé en conférence de presse à Madrid après avoir remporté le Prix Laureus du meilleur sportif de l'année, Carlos Alcaraz a refusé de donner «un pourcentage» de chances de participer au Grand Chelem parisien, dont il est le tenant du titre. «Si je force pour jouer ce Roland-Garros, cela peut me porter préjudice pour les tournois suivants. Nous attendons le prochain examen pour en savoir plus et prendre une décision. Mais je préfère revenir peut-être un peu plus tard, mais très bien, que revenir vite et risquer d'aggraver cette blessure», a-t-il déclaré.

«Avoir dû me retirer du tournoi de Barcelone, et maintenant à Madrid, qui sont des tournois que j'attends toute l'année pour jouer devant mon public, c'est vraiment douloureux. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le sport professionnel et il faut les accepter», a poursuivi l'Espagnol de 22 ans, vainqueur de sept tournois du Grand Chelem. «J'ai une longue carrière devant moi, donc je n'ai pas peur de manquer ce que j'ai à manquer pour récupérer au mieux. J'espère que ce n'est rien, mais je dois bien me remettre si je ne veux pas que cela me cause des problèmes dans le futur», a-t-il conclu.


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