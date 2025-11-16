Publié: il y a 52 minutes

L'équipe suisse de tennis féminin conserve sa place dans l'élite mondiale de la Billie Jean King Cup. À Cordoba, elles ont battu l'Argentine 2-1 en play-off, grâce à une performance impressionnante de Simona Waltert.

Au bout du suspense, la Suisse se maintient dans le groupe mondial

Simona Waltert et Celine Naef ont remporté le double décisif en deux sets. Photo: Florencia Agullo/freshfocus

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse évoluera toujours dans le groupe mondial de la Billie Jean King Cup en 2026. Elle a conservé sa place dans l'élite en remportant son groupe de play-off sur la terre battue de Cordoba.

La formation du capitaine Heinz Günthardt a décroché son ticket au bout du suspense en battant l'Argentine, pays hôte de ce tournoi, 2-1 dimanche. La paire Celine Naef/Simona Waltert a obtenu le point décisif en battant le duo Jazmin Ortenzi/Julia Riera 6-4 6-1.

Waltert impressionne

Simona Waltert (WTA 86) fut la grande dame du week-end. La Grisonne de 24 ans a remporté ses deux simples avant de forcer à chaque fois la décision en double au côté de la Schwytzoise Celine Naef. Dimanche, elle a dominé Solana Sierra (WTA 66) 6-3 7-6 (10/8) dans des conditions difficiles en raison d'incessantes rafales de vent.

Le scénario du match de samedi face à la Slovaquie avait été identique. La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) a en effet connu la défaite tant face à Viktoria Hruncakova (WTA 226) samedi que face à Julia Riera (WTA 170) dimanche en ouverture. Mais Simona Waltert a pu à chaque fois rectifier le tir, avec l'aide de Celine Naef.

Cette victoire permettra donc à l'équipe de Suisse d'évoluer dans le groupe mondial l'an prochain. Les qualifications sont prévues au début du mois d'avril, avec un retour à un format «classique»: un duel disputé sur deux jours au meilleur des cinq matches, dont le vainqueur se qualifiera pour la phase finale en septembre.