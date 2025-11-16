DE
FR

Billie Jean King Cup
Au bout du suspense, la Suisse se maintient dans le groupe mondial

L'équipe suisse de tennis féminin conserve sa place dans l'élite mondiale de la Billie Jean King Cup. À Cordoba, elles ont battu l'Argentine 2-1 en play-off, grâce à une performance impressionnante de Simona Waltert.
Publié: il y a 52 minutes
Partager
Écouter
Simona Waltert et Celine Naef ont remporté le double décisif en deux sets.
Photo: Florencia Agullo/freshfocus
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse évoluera toujours dans le groupe mondial de la Billie Jean King Cup en 2026. Elle a conservé sa place dans l'élite en remportant son groupe de play-off sur la terre battue de Cordoba.

A lire aussi
Grâce à Simona Waltert, la Suisse jouera son avenir sur un double décisif
Billie Jean King Cup
Grâce à Simona Waltert, la Suisse jouera son avenir sur un double décisif
Jannick Sinner triomphe en battant Carlos Alcaraz en deux sets
Masters ATP à Turin
Jannick Sinner triomphe en battant Carlos Alcaraz en deux sets

La formation du capitaine Heinz Günthardt a décroché son ticket au bout du suspense en battant l'Argentine, pays hôte de ce tournoi, 2-1 dimanche. La paire Celine Naef/Simona Waltert a obtenu le point décisif en battant le duo Jazmin Ortenzi/Julia Riera 6-4 6-1.

Waltert impressionne

Simona Waltert (WTA 86) fut la grande dame du week-end. La Grisonne de 24 ans a remporté ses deux simples avant de forcer à chaque fois la décision en double au côté de la Schwytzoise Celine Naef. Dimanche, elle a dominé Solana Sierra (WTA 66) 6-3 7-6 (10/8) dans des conditions difficiles en raison d'incessantes rafales de vent.

Le scénario du match de samedi face à la Slovaquie avait été identique. La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) a en effet connu la défaite tant face à Viktoria Hruncakova (WTA 226) samedi que face à Julia Riera (WTA 170) dimanche en ouverture. Mais Simona Waltert a pu à chaque fois rectifier le tir, avec l'aide de Celine Naef.

Cette victoire permettra donc à l'équipe de Suisse d'évoluer dans le groupe mondial l'an prochain. Les qualifications sont prévues au début du mois d'avril, avec un retour à un format «classique»: un duel disputé sur deux jours au meilleur des cinq matches, dont le vainqueur se qualifiera pour la phase finale en septembre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus