Billie Jean King Cup
Grâce à Simona Waltert, la Suisse jouera son avenir sur un double décisif

La Suisse recolle à l'Argentine grâce à Simona Waltert. L'avenir de la Suisse en Billie Jean King Cup se jouera donc sur un double décisif.
Publié: il y a 10 minutes
Simona Waltert a permis à la Suisse d'égaliser à 1-1 face à l'Argentine.
Photo: ANTHONY ANEX
ATS Agence télégraphique suisse

Un double est nécessaire pour départager l'Argentine et la Suisse à Cordoba en play-off de la Billie Jean King Cup. Le vainqueur de cet affrontement évoluera dans le groupe mondial l'an prochain, le perdant devant se contenter du groupe régional I.

Simona Waltert solide

La Grisonne Simona Waltert (WTA 86) a permis à son équipe d'égaliser à 1-1 face à l'Argentine en battant Solana Sierra (WTA 66) 6-3 7-6 (10/8). La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) n'avait rien pu faire dans le simple d'ouverture, s'inclinant lourdement (6-2 6-0) devant Julia Riera (WTA 170).

Le capitaine Heinz Günthardt devrait logiquement aligner la paire Celine Naef/Simona Waltert pour ce double décisif. La Schwytzoise et la Grisonne avaient apporté le point de la victoire la veille face à la Slovaquie.

