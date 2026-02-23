DE
FR

Belle performance à Dubaï
Un succès convaincant pour Stan Wawrinka sous les yeux de Roger Federer

Stan Wawrinka (ATP 99) n’a pas failli lors de son entrée en lice à l’ATP 500 de Dubaï. Il s’est qualifié pour les 8es de finale à la faveur de son succès 7-5 6-3 devant Benjamin Hassan (ATP 283).
Publié: il y a 51 minutes
Un sixième succès en 2026 pour Stan Wawrinka.
Photo: James Ross
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Sous les yeux d’un spectateur attentif nommé Roger Federer, Stan Wawrinka a forcé la décision sur deux breaks, le premier à 6-5 pour s’éviter un jeu décisif de tous les dangers, le second à 7-5 2-1 pour prendre bien plus tôt la main dans la seconde manche.

Titré lors de ce tournoi de Dubaï il y a dix ans déjà, Stan Wawrinka rencontrait pour la première fois le Libanais de 31 ans. Il a su serrer sa garde sur les trois balles de break qu’il a concédées pour cueillir un succès presque sans histoire, son sixième d’une année 2026 qu’il traverse vraiment avec l’enthousiasme et le culot d’un junior.

Mercredi, la barre sera bien sûr placée plus haute pour Stan Wawrinka. Il affrontera le vainqueur de la rencontre entre le 11e mondial Daniil Medvedev et le Chinois Juncheng Shang (ATP 262).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus