Jérôme Kym peut toujours rêver d'US Open

Jérôme Kym (ici en Coupe Davis) est à un succès du tableau final de l'US Open

ATS Agence télégraphique suisse

Le Zurichois a jeté l'éponge en raison de douleurs à un genou alors qu'il était mené 6-3 1-0 par Kym, qui dispute à 21 ans son premier tournoi du Grand Chelem après avoir conquis cet été ses deux premiers titres sur le front des Challengers (Prostejov et Zoug). Jérôme Kym se retrouve donc à un succès du tableau final à Flushing Meadows - et d'un chèque de 100'000 dollars. Le gaucher argovien défiera au 3e et dernier tour le Français Quentin Halys (ATP 119), finaliste sur la terre battue de Gstaad le mois dernier.

Aucune représentante de Swiss Tennis ne sera en revanche en lice au 3e tour des qualifications. Céline Naef (WTA 181), Jil Teichmann (WTA 203) et Simona Waltert (WTA 210) ont toutes été sorties au 2e tour mercredi, vaincues en deux sets.