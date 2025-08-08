DE
FR

350e mondiale fin 2024
La sensation Victoria Mboko est allée au bout de son rêve à Montréal

La jeune Canadienne Victoria Mboko, 18 ans, a emporté l'Open du Canada à Montréal, son premier tournoi WTA 1000. Elle a battu en finale Naomi Osaka, ex-numéro 1 mondiale, passant de la 85e à la 25e place du classement WTA.
Publié: 07:13 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Partager
Écouter
Victoria Mboko a remporté à 18 ans son premier WTA 1000
Photo: GRAHAM HIUGHES
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La jeune Canadienne de 18 ans a remportant l'Open du Canada jeudi au Québec, où Naomi Osaka a semblé perdre ses moyens pour son retour en finale d'un tournoi WTA 1000. Portée par un public bouillant, Victoria Mboko a réussi l'exploit de remporter à domicile son premier tournoi sur le circuit principal, après avoir vaincu quatre lauréates de Grand Chelem. Notamment Naomi Osaka, ex-no 1 mondial, battue 2-6 6-4 6-1 en finale.

«Merci Montréal je vous aime», a lancé, en français à l'issue d'un discours en anglais, la nouvelle pépite du tennis canadien, qui fêtera ses 19 ans à la fin du mois. Et qui passera de la 85e à la 25e place du classement WTA grâce à ses exploit montréalais.

A lire sur le tennis
Karen Khachanov affrontera Ben Shelton en finale à Toronto
Une affiche inédite
Karen Khachanov affrontera Ben Shelton en finale à Toronto
Fritz domine Rublev pour passer en demi-finale
Une demie 100% américaine
Fritz domine Rublev pour passer en demi-finale

Née aux Etats-Unis de parents ayant quitté en 1999 la République démocratique du Congo, Victoria Mboko, encore 350e mondiale fin 2024, réussit une immense année 2025 (quatre autres tournois gagnés sur le circuit secondaire, 3e tour à Roland-Garros).

Tableau de chasse exceptionnel

A Montréal, elle a notamment éliminé Coco Gauff (WTA 2) en 8e de finale. Jeudi, le conte de fées a pourtant semblé devoir s'arrêter lorsque la Canadienne, peu en rythme et souvent à la faute, a été largement dominée lors de la première manche par une Naomi Osaka très solide.

Mais la Japonaise a semblé gênée par le regain d'énergie du public, qui applaudissait lourdement ses fautes, avant de complètement baisser les bras. Un deuxième set chaotique a vu Naomi Osaka balancer des balles sans conviction et enchaîner au service sans respirer.

Victoria Mboko n'est dans un premier temps pas parvenue à complètement en profiter. Elle a ainsi offert des jeux à grand renfort de doubles fautes (13 au total. Mais lorsque la Canadienne a retrouvé son rythme, elle a pu dérouler en troisième manche en profitant des erreurs de Naomi Osaka.

Osaka submergée par ses émotions

La Japonaise n'a plus été titrée depuis son sacre à l'Open d'Australie en janvier 2021, le quatrième en Grand Chelem (Australie 2019, US Open 2018 et 2020). Malgré son bon tournoi canadien, elle a paru jeudi submergée par ses émotions, elle qui avait fait état dans le passé de problèmes de santé mentale.

«Merci, j'imagine (...) j'espère que vous avez passé une bonne soirée», a lancé Naomi Osaka, grinçante, au public, lors d'un mini-discours sans un mot pour son adversaire, adressé les larmes aux yeux.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la