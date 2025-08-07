DE
Une affiche inédite
Karen Khachanov affrontera Ben Shelton en finale à Toronto

La finale du Masters 1000 de Toronto opposera Karen Khachanov à Ben Shelton. Le Russe a éliminé Alexander Zverev en demi-finale, tandis que l'Américain a battu son compatriote Taylor Fritz. Les deux finalistes s'affronteront pour la deuxième fois de leur carrière.
Publié: il y a 46 minutes
La finale du Masters 1000 de Toronto opposera Karen Khachanov à Ben Shelton. Le Russe a sorti la tête de série no 1 Alexander Zverev 6-3 4-6 7-6 (7/4) en demi-finale, en sauvant une balle de match. Ben Shelton a également réalisé un bel exploit pour atteindre pour la première fois la finale d'un tournoi de cette importance. L'Américain a battu son compatriote Taylor Fritz, 4e mondial et finaliste du dernier US Open, 6-4 6-3 mercredi.

Shelton (ATP 7) a battu Khachanov (ATP 16) lors de leur seule confrontation au mois de mars à Indian Wells. Le gaucher de 22 ans est le plus jeune Américain à atteindre la finale d'un Masters 1000 depuis Andy Roddick en 2004, déjà à Toronto. Khachanov (29 ans) a quant à lui écarté son premier top 10 de la saison pour atteindre une première finale en 2025. Le vice-champion olympique 2021 n'avait plus atteint la finale d'un Masters 1000 depuis son sacre à Paris-Bercy en 2018.

