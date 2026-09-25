Sofia Goggia affaiblie par deux infections virales

Sofia Goggia doit lever le pied! Deux infections virales ont affaibli physiquement l'Italienne. La star doit désormais privilégier son rétablissement après l'interruption prématurée de son stage d'entraînement à Ushuaia.

Lynn Piubel

Sofia Goggia (33 ans) a été contrainte d’interrompre sa préparation à la mi-septembre. La skieuse italienne s’est soudainement sentie mal lors d’un stage à Ushuaia, en Argentine. Elle souffrait notamment d’une grande fatigue. Selon Gianluca Rulfi, entraîneur en chef de l’équipe féminine italienne, il n’y avait toutefois «rien de dramatique».

Comme elle ne se sentait pas suffisamment en forme pour poursuivre l’entraînement, Goggia a décidé, en accord avec la commission médicale de la Fédération italienne de ski (FISI), de rentrer en Italie plus tôt que prévu. On sait désormais ce qui était à l’origine de ses problèmes de santé: les examens réalisés à son retour ont révélé deux infections virales distinctes.

Celles-ci ont fortement affaibli la skieuse italienne. La FISI n’a pas précisé dans son communiqué quels virus avaient été identifiés. L’hypothèse d’une infection à hantavirus, évoquée ces derniers jours, n’a par ailleurs pas été confirmée.

Sofia Goggia entame sa récupération

Pour Goggia, cette mésaventure constitue un coup d’arrêt dans sa préparation. Depuis le 23 août, la championne italienne s’entraînait à Ushuaia avec le reste de l’équipe nationale. Elle devait ensuite mettre le cap sur La Parva, au Chili, où plusieurs séances consacrées aux disciplines de vitesse étaient au programme. Ce déplacement a finalement été annulé.

La FISI a désormais établi un programme de récupération en collaboration avec l’équipe médicale de Sofia Goggia. La date de son retour à l’entraînement n’est pas encore connue.

La saison dernière avait été particulièrement réussie pour l’Italienne. Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Goggia a décroché la médaille de bronze en descente. Elle a également remporté pour la première fois de sa carrière le globe de cristal du super-G.