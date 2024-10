Le début de la saison de ski approche et avec lui le retour (présumé?) de Marcel Hirscher. L'Autrichien désormais Néerlandais donne des indications claires sur sa participation à Sölden. Et dévoile son état de forme réel.

Le début de la saison approche à grands pas pour Marcel Hirscher et ses coéquipiers. Photo: Joerg Mitter / Limex Images 1/8

Ramona Bieri

En avril, Marcel Hirscher (35 ans) a annoncé qu'il reviendrait sur la scène du ski cinq ans après sa retraite, sous les couleurs des Pays-Bas plutôt que celles de l'Autriche. Depuis, les fans de ski attendent avec impatience le début de la saison pour savoir à quel niveau se situe celui qui est incontestablement l'un des meilleurs skieurs de tous les temps. Il n'est toutefois pas certain que l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde prenne le départ dans 19 jours à Sölden (Autriche).

«Revenir là-bas serait mon plan et mon souhait», déclare Marcel Hirscher dans l'émission «Sport und Talk im Hangar 7» sur Servus TV. Et d'ajouter que la décision de partir sera prise au plus tard le vendredi précédant la course.

Sa forme réelle représente un vrai point d'interrogation. En Nouvelle-Zélande, à l'entraînement, il n'a apparemment pas pu rivaliser avec la spécialiste locale du slalom géant Alice Robinson (22 ans). Des voix se sont élevées pour dire que son retour n'était qu'un coup de pub. Cela l'a-t-il agacé? «On écrit beaucoup, c'est parfois vraiment amusant», répond Marcel Hirscher. Et d'ajouter: «Il se peut qu'elle ait été en partie plus rapide. Dans les rumeurs, il y a généralement une part de vérité».

«Il me manque quatre secondes»

Selon lui, il est revenu de Nouvelle-Zélande avec de très nombreux enseignements. Son équipe a pris conscience de l'ampleur de la tâche. En même temps, il freine les attentes des fans. «Le top 15 n'est pas réaliste actuellement», dit-il. «Il me manque quatre secondes».

Il reste trois semaines pour voir s'il retrouve un peu la forme ou s'il a besoin de plus de temps. «Tôt ou tard, je serai là», affirme Marcel Hirscher. «Mais tant que je ne me sentirai pas à peu près prêt, je ne le ferai pas». C'est également l'avis de Toni Giger, directeur de l'entreprise de ski Van Deer, équipementier du coureur. Il qualifie un départ à Sölden «d'improbable, il faudrait qu'il se passe des choses incroyables pour que cela devienne réalité».

Départ dans les deux disciplines techniques

Marcel Hirscher veut prendre le départ dans les deux disciplines techniques. «Si je constate que je n'ai plus la capacité de rivaliser en géant, je ne le ferai pas», explique-t-il clairement. Il n'a pas encore en tête les Championnats du monde de Saalbach (Autriche), point culminant de la saison. Même s'il déclare: «Je pense que je peux passer les qualifications, car la concurrence au sein de la fédération hollandaise n'est pas trop grande».

Malgré tout, Marcel Hirscher souligne que pour lui, il ne s'agit plus de gagner. Lorsqu'il a disputé sa dernière finale de Coupe du monde, il ne savait pas encore qu'il ne participerait plus à aucune course par la suite. «Je n'ai pas eu d'année d'adie»», explique-t-il. Peut-être qu'il le fera maintenant. Car il ne reviendra pas plus d'une saison. «Je ne dis jamais jamais, mais mon retour est prévu pour ne durer qu'une année».