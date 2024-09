Marcel W. Perren

Les dernières semaines ne se sont pas déroulées comme prévu pour Marcel Hirscher. Au départ, l'Autrichien d'origine, qui s'apprête à faire son retour en Coupe du monde pour les Pays-Bas après une pause de cinq ans dans la compétition, avait prévu de disputer plusieurs courses continentales en Nouvelle-Zélande en août.

Au final, l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde n'a pas participé à une seule compétition. Le skieur de 35 ans a justifié son retrait «par l'enneigement limite et les mauvaises prévisions météorologiques. Cela n'aurait pas eu beaucoup de sens de rester plus longtemps».

Le fait que le septuple champion du monde et double champion olympique ait pris le chemin du retour avant même les courses prévues à Coronet Peak s'est avéré judicieux - les trois slaloms géants masculins ont dû être annulés. Néanmoins, Marcel Hirscher a toujours souligné que ce long voyage en valait la peine: «Nous avons bénéficié de superbes conditions d'entraînement en Nouvelle-Zélande et nous tirons de nombreux enseignements importants de ces deux semaines de tests et d'entraînement à Roundhill et Ohau».

Des jours décisifs: Marcel Hirscher attend avec impatience la décision ultime de la FIS sur la question des wildcards. Photo: Sven Thomann 1/6

Des témoins oculaires rapportent de graves problèmes

Bien entendu, Marcel Hirscher ne pouvait pas s'entraîner dans la neige océanique sans être surveillé. Plusieurs «espions» d'autres équipes se trouvaient au bord de la piste et l'ont observé attentivement. Et leur jugement est accablant!

Plusieurs «informateurs» affirment que Marcel Hirscher a des problèmes flagrants concernant le réglage de son matériel et qu'il a skié moins vite que la spécialiste locale du slalom géant Alice Robinson (22 ans) lors des manches chronométrées en Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi, dans le milieu du ski, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que la tentative de retour de Hirscher n'est qu'un coup de pub.

Vraiment? Le pape du ski allemand Felix Neureuther (13 victoires en Coupe du monde), qui a livré des duels légendaires avec Marcel Hirscher entre 2012 et 2019, qualifie ces suppositions de «foutaises complètes». «J'ai récemment vu une photo récente de Marcel sur Instagram. Ses cuisses sont absolument gigantesques, il est physiquement au top de sa forme. Il ne peut donc pas être question d'un coup de pub». Et c'est pourquoi Felix Neureuther ne doute pas que Marcel Hirscher sera déjà au départ dans cinq semaines lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden.

L'attribution de la wildcard sera rediscutée la semaine prochaine

La question est de savoir si Marcel Hirscher obtiendra un régime spécial de la part de la Fédération internationale de ski. Après que la FIS ait annoncé fin juillet que des champions comme Marcel Hirscher recevraient une wild card de Coupe du monde avec le numéro de dossard 31 pour leur retour à la compétition, les athlètes, mais aussi des fonctionnaires de haut niveau comme le directeur de la Fédération autrichienne Christian Scherer, se sont vivement opposés à cette décision. Le président de la FIS Johan Eliasch a alors annoncé lors d'entretiens internes qu'il fallait rediscuter de l'interprétation de cette wildcard. C'est précisément ce qui doit se passer la semaine prochaine lors des réunions du comité de la FIS à Zurich. Marcel Hirscher devrait suivre cette réunion avec intérêt.