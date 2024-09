Marcel Hirscher prépare son retour sur les pistes, cette fois sous bannière néerlandaise. Selon son ami Matthias Walkner, le légendaire skieur est motivé et prêt à viser à nouveau le podium pour son come back très attendu.

Blick Sport

Photo: Sven Thomann

Le monde du ski retient son souffle. Marcel Hirscher, l'un des plus grands skieurs de l'histoire, semble prêt pour un retour spectaculaire cet hiver. Si cette information a pris de l'ampleur ces derniers mois, c'est un passage du podcast «Sport und Talk qui a véritablement mis le feu aux poudres. Matthias Walkner, ami proche de Hirscher et ancien vainqueur du Dakar, a lâché une déclaration qui n'est pas passée inaperçue: «Je lui fais confiance pour revenir et, pourquoi pas, remonter sur le podium».

Un tel commentaire venant de Matthias Walkner, qui connaît intimement Hirscher, renforce l'idée que ce retour n'est pas seulement un coup médiatique, mais bien une ambition réelle et sérieusement préparée. Marcel Hirscher, qui a dominé le ski alpin pendant près d'une décennie avec huit victoires au classement général de la Coupe du mond, a toujours été un athlète rigoureux, méthodique et perfectionniste. Cependant, son départ des compétitions en 2019 avait laissé une grande question: reviendrait-il un jour sur les pistes?

Plus de plaisir?

Ce retour tant attendu se fera sous bannière hollandaise, un détail surprenant mais qui s'inscrit dans la logique de l'évolution d'Hirscher. Désormais, à la tête de sa propre marque de skis Van Deer, la nation néerlandaise, avec peu de tradition alpine, permet à Hirscher de poursuivre son aventure sans la pression des fédérations plus établies. Ce changement de cap montre un Hirscher 2.0, plus maître de son destin que jamais.

Un autre indice laisse entrevoir l'ambition derrière ce retour: l'engagement d'un préparateur physique de renom pour l'accompagner dans cette aventure. Ce n'est pas n'importe qui, mais un spécialiste qui a travaillé avec Hermann Maier, le légendaire «Herminator». Avec un tel encadrement, il est évident que l'Autrichien ne se contente pas d'une simple participation, mais vise la haute performance, et pourquoi pas, un podium, comme mentionné par son ami.

Matthias Walkner, toujours au micro de «Sport und Talk», a également souligné un aspect souvent négligé dans la réussite d'un sportif: le plaisir. «Plus on s'amuse, plus on est passionné, et plus on performe», a-t-il confié. Il ne fait aucun doute que Hirscher, même après ces quelques années loin de la compétition, n'a rien perdu de cette passion qui l'a porté au sommet.

Pourtant, ce retour ne sera pas sans défis. Le circuit de la Coupe du monde a évolué depuis son départ, avec de nouveaux talents comme Marco Odermatt ou Alexis Pinturault qui dominent désormais le cirque blanc. Mais si Hirscher nous a bien appris quelque chose au fil de ses 67 victoires en Coupe du monde, c'est qu'il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation.

«Il est extrêmement en forme»

La déclaration de Matthias Walkner ne fait que renforcer l'anticipation autour de ce retour. À chaque nouvelle information, les spéculations vont bon train. Quelle sera la forme d'Hirscher sur le circuit? Sera-t-il capable de retrouver la régularité qui a fait de lui une légende? Les questions restent nombreuses, mais une chose est certaine: l'hiver à venir promet d'être captivant.

Le retour de Marcel Hirscher sur les pistes, sous des couleurs nouvelles et avec un staff de haut niveau, pourrait bien être l'une des histoires les plus suivies de la prochaine saison de ski alpin. Sur tout si l'on en croit Matthias Walkner: «Il est extrêmement en forme, extrêmement motivé et ne laisse rien au hasard». Reste à savoir jusqu'où ce retour le mènera, mais une chose est sûre: Marcel Hirscher n'a pas encore dit son dernier mot.