Marcel Hirscher a retrouvé l'amour

1/5 Marcel Hirscher a le sourire.

Nicolas Horni

Fin avril, Marcel Hirscher (35 ans) lâchait une bombe: Après une pause de cinq ans, l'Autrichien annonçait son retour sur le circuit de ski! Cependant, il ne skiera pas pour notre voisin de l'est comme auparavant, mais pour le pays d'origine de sa mère, les Pays-Bas.

Il utilisera bien entendu ses propres skis «Van Deer». Si la wildcard de Hirscher irrite aujourd'hui plusieurs personnes dans le monde du ski, le Néerlandais d'adoption reste serein. Dès la semaine prochaine, l'octuple (!) vainqueur du classement général de la Coupe du monde se rendra en Nouvelle-Zélande pour des tests de matériel, des entraînements et ses premières courses.

Avant son départ pour l'autre bout du monde, Marcel Hirscher confirme que tout va bien dans sa vie privée: le grand cador du ski est à nouveau en couple. Selon le journal «Kurier», Marcel Hirscher a été photographié dans les rues d'Amsterdam en compagnie d'une femme aux cheveux noirs.

Marcel Hirscher a déjà deux enfants

Marcel Hirscher serait désormais officiellement en couple avec cette dernière. «Un cliché un peu malheureux d'un couple heureux - et oui, le type au centre, c'est moi», déclare le skieur de 35 ans au «Kurier»-

Comme le précise le journal autrichien, le couple se serait rencontré et serait tombé amoureux en 2022. Mais Marcel Hirscher ne veut pas en dire beaucoup plus. «Nous sommes deux des quelque 4,4 millions de personnes vivant en couple en Autriche - il n'y a rien d'autre à dire».

En 2021, Marcel Hirscher et Laura Moisl s'étaient séparés en bons termes. Ils étaient en couple depuis 2009 et mariés depuis 2018. Ensemble, l'ex-couple a deux enfants - un fils de cinq ans et une fille de trois ans.