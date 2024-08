La star du ski Marco Schwarz est de retour sur la neige

1/5 Marco Schwarz effectue pour la première fois un entraînement sur les skis à Oslo. (photo d'archives)

Le 28 décembre 2023, Marco Schwarz (28 ans) chute lors de la descente à Bormio (IT) et se blesse gravement au genou. Le ligament croisé et le ménisque interne sont fichus - la saison et le duel avec Marco Odermatt (26 ans) aussi.

Sept mois plus tard, l'Autrichien est de nouveau sur les skis. Mardi, Schwarz a osé ses premiers virages dans la plus grande salle de ski d'Europe à Oslo. «C'est énorme, j'ai travaillé très dur pendant sept mois pour cela», déclare-t-il ensuite sur le site Internet de la fédération autrichienne de ski.

«C'était un jour très important pour Marco, et cela s'est vu dans la lueur de ses yeux. Tout s'est super bien passé et nous avons travaillé en premier lieu sur les bases», se réjouit également son entraîneur Martin Kroisleitner (45 ans).

Sera-t-il là pour le début de la saison?

Pour l'instant, il n'est pas encore question de s'entraîner avec des piquets, Schwarz veut travailler pas à pas à son retour. Mais l'Autrichien s'est déjà fixé son objectif pour les prochaines semaines: «Mon but est de reprendre l'entraînement normalement à la fin du camp d'entraînement au Chili».

On ne sait pas encore quand il pourra reprendre la compétition. Le skieur avait déjà fixé un premier objectif début juillet: être présent lors de l'ouverture de la saison à Sölden (Autriche). Il ne veut toutefois pas se précipiter. Après ses premiers virages sur la neige, le skieur de 28 ans se tient donc en retrait. «Il faudra voir quand il sera à nouveau possible de participer aux courses», a déclaré Schwarz.