Le sort s'acharne sur Aleksander Kilde

Pour cause d'infection, Aleksander Kilde a dû subir une nouvelle opération de son épaule. Sa convalescence devrait durer six semaines.

ATS Agence télégraphique suisse

Aleksander Kilde a essuyé un revers sur le chemin de son retour, plus de six mois après sa chute à Wengen. Le Norvégien a dû se faire opérer une nouvelle fois de l'épaule gauche. Une infection a rendu l'intervention nécessaire, comme Kilde l'a écrit sur Instagram : «Ces dernières semaines, j'ai dû faire face à une douleur croissante dans mon épaule opérée, ce qui semblait en fait être une réaction normale s'est avéré être une infection.»

Kilde va désormais recevoir des antibiotiques par voie intraveineuse pendant six semaines «jusqu'à ce que l'infection soit résorbée. Après ce laps de temps, nous verrons quelles seront les prochaines étapes», a encore annoncé le Scandinave. En janvier, Kilde avait chuté dans le S d'arrivée de la descente du Lauberhorn et avait percuté les filets de sécurité à grande vitesse, se blessant profondément au mollet droit et se déboîtant l'épaule gauche.