Sofia Goggia: «J'ai pleuré sous mes lunettes de ski»

Ramona Bieri

Sofia Goggia (31 ans) a chuté début février lors d'un entraînement de slalom géant et s'est gravement blessée. Diagnostic: fracture du tibia et de la cheville.

Les médecins lui ont dit qu'elle pourrait à nouveau skier après six mois. Pourtant, Sofia Goggia fait déjà ses premiers virages dans la neige après quatre mois et demi. «J'ai pleuré sous mes lunettes de ski», révèle-t-elle au «Corriere della Sera». Car elle est encore loin d'un retour à la compétition. Comme elle l'admet, elle souffre toujours et «ne peut même pas marcher correctement».

L'entraîneur évoque le pire des scénarios

Selon son médecin, les douleurs ne disparaîtront pas, Sofia Goggia doit apprendre à les gérer. Pour les maîtriser lorsqu'elle porte ses chaussures de ski, elle expérimente une fine attelle en carbone fabriquée sur mesure. Son objectif: s'envoler à la mi-août avec l'équipe italienne pour le camp d'entraînement en Argentine.

Bien que sa skieuse essaie de rester optimiste, son entraîneur Gianluca Rulfi a déjà évoqué avec elle le pire des scénarios. «Laisser tomber la saison, enlever la plaque en novembre et travailler pour les Jeux olympiques de 2026», explique-t-elle. Et d'ajouter: «Cela vaut la peine d'y réfléchir». Elle manquerait alors les championnats du monde de Saalbach-Hinterglemm (Autriche).

«J'ai eu une période difficile»

Sofia Goggia pense toutefois pouvoir trouver une solution. Dès qu'elle l'aura trouvée, les choses iront mieux. Elle a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elle est une battante. Outre sa blessure actuelle, son dossier médical fait état de deux ruptures des ligaments croisés ainsi que de fractures de la cheville, de la tête du tibia et du péroné. De plus, en décembre 2022, l'Italienne s'est fracturée la main lors d'une course et a dû être opérée. Le lendemain, elle était de nouveau sur la ligne de départ - et elle a gagné.

Où situe-t-elle sa dernière blessure? «C'est la pire blessure que l'on puisse imaginer, compte tenu du déroulement et du moment de ma carrière», admet Sofia Goggia. La convalescence est également «la plus dure que j'aie jamais vécue». C'est pourquoi des doutes sont apparus chez elle. «J'ai traversé une période difficile où je pensais que je ne pourrais plus jamais skier à haut niveau», dit-elle. Elle l'a surmontée. Et c'est avec un esprit combatif qu'elle envisage désormais l'avenir.

