Ce spécialiste du slalom a célébré un mariage romantique

1/10 Tout juste fiancés sur cette photo, Luke et Cassandra Winter sont maintenant mariés.

Ramona Bieri

Par une journée ensoleillée d'automne 2022, Luke Winter (27 ans) s'est mis à genoux. Non pas après avoir abandonné en première manche de slalom. Cette fois-ci, le skieur américain a demandé à sa petite amie de longue date, Cassandra, de l'épouser. Très heureuse, elle a accepté la demande. «Le oui le plus simple de ma vie», a-t-elle écrit à propos de ce moment sur Instagram. «Je me réjouis énormément d'épouser mon meilleur ami!»

Près de deux ans plus tard, les cloches du mariage ont sonné pour eux le 14 juillet. Et ce, dans un lieu particulièrement romantique : la «Farm on Golden Hill», une ferme historique à Silverton, Oregon. C'est en plein air et sous un soleil radieux que les deux se sont dit oui.

Lui, très classique, en costume noir avec nœud papillon, elle, dans une robe blanche aux épaules dénudées avec une traîne brodée. «Le jour le plus parfait de tous. Je suis tellement reconnaissante», a détaillé la nouvelle Mme Winter à propos de son mariage, en publiant quelques photos sur Instagram.

La fête somptueuse dure jusque tard dans la nuit. Le coéquipier de Winter, River Radamus (26 ans), et sa petite amie, Storm Klomhaus (25 ans), font également partie des invités. «Quelques jours très spéciaux pour célébrer certaines des meilleures personnes que je connaisse», déclare Radamus. Le couple prolonge les noces en transformant au pied levé sa lune de miel en quelques jours avec des amis dans une maison de plage.

Une dernière saison à oublier

Winter n'est pas le seul as du ski à aborder la saison prochaine avec une alliance au doigt. Vincent Kriechmayr, Niels Hintermann, Priska Ming-Nufer ou Thomas Tumler - pour n'en citer que quelques-uns - ont également dit oui.

Reste à savoir si l'Américain, inspiré par cette décision, pourra enfin renouer avec sa meilleure saison. En 2021/22, il faisait partie des grandes révélations du slalom. L'Américain s'est montré particulièrement performant lors de la deuxième moitié de la saison, terminant quatre fois dans le top 11. Mais ces derniers temps, il n'a pas réussi à s'imposer. L'hiver dernier, il n'a pas marqué de points et a été éliminé dès la première manche de quatre des neuf slaloms.