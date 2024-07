Une nouvelle star du ski s'est mariée

Adrian Pertl a dit oui.

Ramona Bieri

Les cloches du mariage ont à nouveau sonné dans le monde du ski. Après les Suisses Priska Ming-Nufer, Thomas Tumler et Niels Hintermann, et plus récemment le couple autrichien Vincent Kriechmayr et Michaela Heider, une autre star du ski s'est mariée cet été.

Adrian Pertl a épousé sa partenaire de longue date, Anna. Les nouveaux mariés l'ont annoncé sur Instagram. Pour accompagner une photo de mariage les montrant en dirndl et pantalon de cuir, ils se contentent d'écrire la date de la cérémonie – le 20 juin 2024 – ainsi qu'un emoji d'alliance. Les félicitations de l'équipe de ski autrichienne ne se font pas attendre. Katharina Gallhuber, Johannes Strolz ou Dominik Raschner se réjouissent tous pour le couple.

Pour Adrian Pertl, c'est un moment fort en émotions après une saison en demi-teinte. L'hiver dernier, le spécialiste du slalom a été éliminé à trois reprises et s'est classé entre 16 et 29e lors des six courses restantes. C'est trop peu pour ses exigences. En effet, Adrian Pertl a fêté son plus grand succès en 2021, lorsqu'il a remporté l'argent aux Championnats du monde en slalom. En Coupe du monde, il a terminé trois fois à la troisième place – deux fois dans un parallèle et une fois en slalom.

«De très beaux événements pour moi»

Le mariage n'est pas la seule bonne nouvelle du foyer Pertl. En effet, ils seront bientôt trois. «Nous attendons un enfant pour l'automne, révèle le skieur à ORF. Je me réjouis donc déjà, ce sont aussi de très beaux événements pour moi.»

Adrian Pertl débutera donc probablement la saison prochaine en tant que papa. Ce ne sera toutefois pas la seule nouveauté. Fin avril, il a annoncé qu'il changeait de marque de ski après cinq ans passés avec Völkl. Il évoluera désormais avec des lattes Atomic. Il veut ainsi à nouveau se battre pour les premières places en slalom. Son nouveau coéquipier de marque, Manuel Feller, a prouvé que c'était possible. L'hiver dernier, il a remporté le petit globe de cristal en slalom.