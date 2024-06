Jour de fête pour le cirque blanc! Les deux joyaux du ski autrichien Vincent Kriechmayr et Michaela Heider se sont mariés. Et ils n'ont pas manqué de partager leur bonheur avec leurs fans.

Vincent Kriechmayr et Michaela Heider se sont dit «oui»

1/7 Vincent Kriechmayr et Michaela Heider sont désormais mari et femme.

Ramona Bieri

«C'est officiel.» C'est par ces trois mots que Michaela Heider a annoncé son mariage avec Vincent Krichmayr via un post Instagram. Les deux joyaux du ski autrichien viennent en effet de se dire «oui». «Je t'aime pour toujours et à jamais», a-t-elle déclaré à l'adresse de son mari.

Si Heider et Krichmayr sont en couple depuis de nombreuses années, ils vivent généralement leur relation à l'abri des regards. Mais vu l'importance de l'événement, ils ont décidé déroger à la règle et de partager leur bonheur avec tout le monde.

Et les félicitations en provenance du cirque blanc ne se sont guère fait attendre. De nombreux compatriotes comme Marco Schwarz, Katharina Liensberger, Johannes Strolz ou encore Tamara Tippler ont exprimé leurs félicitations en commentaires.

Un enterrement de vie de jeune fille quelque peu troublé

Les rumeurs d'un mariage imminent avaient commencé à circuler il y a quelques semaines déjà. Fin mai, Michaela Heider avait publié des photos de son enterrement de vie de jeune fille. «Merci aux meilleures filles», avait-elle écrit.

Une fête pendant laquelle elle s'était bien amusée... au prix toutefois d'une petite frayeur: sur un toboggan aquatique, la future mariée s'était fait une coupure au menton et avait dû recevoir des soins. Un léger accident, dont il ne reste plus aucune trace sur les photos de mariage.

Des carrières différentes

Heider et Kriechmayr font tous deux partie de l'équipe autrichienne de Coupe du monde. Pour autant, leurs carrières respectives ont suivi des chemins bien différents.

Double champion du monde (descente et super-G en 2021), Kriechmayr a également remporté le petit globe de cristal en super-G lors de la saison 2020/2021. Jusqu'à présent, le spécialiste de la vitesse a fêté neuf victoires en Coupe du monde.

La donne est bien différente pour Heider, dont le meilleur résultat est une 14e place en super-G en 2020. Un palmarès pauvre qui s'explique notamment par ses blessures à répétition. En revanche, elle a remporté l'or en skicross aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2012. Heider a finalement annoncé sa retraite à la fin de la saison dernière.