Une qualification fêtée avec amour pour la Nati

Le match nul contre l'Allemagne a fait le bonheur de près de 20'000 supportrices et supporters suisses, malgré l'égalisation en toute fin de match. Plusieurs visages connus et très proches des joueurs s'étaient glissés dans le public...

1/42 Anja, la femme de Murat Yakin, croise les doigts pour la Nati.

Christian Finkbeiner et Toto Marti

Anja Müller, l'épouse de l'entraîneur de l'équipe nationale Murat Yakin, a fait le voyage jusqu'à Francfort depuis Zurich. Ses deux filles sont également de la partie. Les familles et les proches des joueurs sont également venus en grand nombre, car ce lundi, c'est le grand «Family Day» au camp de la Nati à Stuttgart. Certains d'entre eux, comme les familles de Manuel Akanji, de Dan Ndoye ou de Vincent Sierro, séjournent depuis plusieurs jours en Allemagne.

Plusieurs footballeurs se trouvaient dans les tribunes dimanche, dont Eray Cömert et Haris Seferovic, tous deux non retenus pour cet Euro. La joueuse de l'équipe nationale Nadine Riesen, qui vit à Francfort, se trouve également dans le stade avec des amis, tout comme Alex Frei, le recordman de buts marqués en équipe nationale Alex Frei.

On trouve également dans le bloc suisse Shkodran Mustafi, le champion du monde allemand de 2014, marié à une Suissesse. Il y a aussi Gelson Fernandes ou encore Fabio Capello.

De nombreuses célébrités n'ayant rien à voir avec le football étaient également là. Outre le conseiller fédéral Beat Jans et les as du ski Marco Odermatt et Corinne Suter, l'entraîneur de l'équipe nationale de hockey sur glace Patrick Fischer était également présent dans le stade. Aucun d'entre eux n'a regretté d'être venu, même si la victoire a échappé à la Nati pour une poignée de secondes...