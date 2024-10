Marcel Hirscher sera-t-il présent à Sölden?

Blick Sport

Après cinq ans d'absence, Marcel Hirscher veut faire son retour en Coupe du monde. Voilà un moment que l'Autrichien travaille pour cela et il pourrait être prêt pour le 27 octobre prochain, lors du début de la nouvelle saison à Sölden.

Mais si l'on en croit Peter Schröcksnadel, l'ancien président de la fédération autrichienne de ski, cette course arrive encore trop tôt. «Sölden est l'une des courses les plus difficiles qui soient. Il ne serait pas très intelligent d'y prendre part. Il n'est pas judicieux de commencer par la course la plus difficile», a-t-il déclaré lors de l'émission «Sport und Talk Spezial» sur ServusTV.

Si l'on en croit Peter Schröcksnadel, Hirscher devrait attendre le deuxième slalom géant: «Val d'Isère est aussi raide, mais beaucoup plus facile à skier», a-t-il expliqué. Mais l'homme de 83 ans a ajouté: «Marcel sait certainement très bien ce qu'il fait. S'il n'était pas sûr d'être devant, il ne partirait pas.»

Actuellement, Hirscher a prévu de prendre le départ, bien qu'il ait récemment souffert d'une toux irritative et de fièvre, comme l'a rapporté ORF. Mais il lui reste encore suffisamment de temps pour récupérer.