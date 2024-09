Ramona Bieri

En avril, Marcel Hirscher (35 ans) faisait sensation. Cinq ans après sa retraite, l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde annonçait son retour sur la grande scène du Cirque blanc.

Depuis, les fans de ski attendent avec impatience le slalom géant de Sölden (Autriche, 27 octobre). Tous sont impatients de voir si l'ancienne superstar autrichienne pourra rivaliser avec le dominateur de la discipline, Marco Odermatt (26 ans), et les autres.

Ces derniers temps, des doutes sont cependant apparus quant à son retour. Le camp d'entraînement de Hirscher en Nouvelle-Zélande a été interrompu sans qu'il ne participe à des courses, en raison «de l'enneigement limite et des mauvaises prévisions météorologiques».

Les tests de chaussures plus importants que les temps

Enfin, un article de Blick a fait des vagues. Des observateurs des entraînements de Marcel Hirscher en Nouvelle-Zélande ont rapporté des problèmes flagrants concernant le réglage de son matériel. Il n'a pas pu rivaliser avec la spécialiste locale du slalom géant Alice Robinson (22 ans). Des voix se sont élevées pour dire que son retour n'était qu'un coup de pub.

L'équipe de Marcel Hirscher réfute désormais ces accusations, mais confirme au portail autrichien oe24.at qu'Alice Robinson a skié plus vite que (l'ancienne?) superstar. La raison invoquée: Marcel Hirscher s'est concentré sur les tests de chaussures et les temps de course n'avaient pas d'importance. Et il aurait fait d'excellents progrès dans ce domaine.

Un entraînement sur la neige à l'ordre du jour

Et que va-t-il se passer pour Marcel Hirscher jusqu'au début de la saison? Dans les prochains jours, il veut reprendre l'entraînement sur neige sur le glacier - plus tôt que prévu, car les conditions sont bonnes - et peaufiner sa préparation pour tenir la comparaison avec Marco Odermatt et compagnie. Marcel Hirscher ne veut cependant décider qu'au dernier moment de sa participation ou non à Sölden.

Sa Wildcard n'est pas non plus encore gravée dans le marbre. Bien que la FIS lui ait garanti un numéro de dossard juste après le top 30, la question sera à nouveau discutée cette semaine lors des réunions du comité de la FIS, suite aux critiques de plusieurs parties. Le suspense reste encore entier.