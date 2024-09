La FIS ne donne finalement pas de wildcard annuelle à Marcel Hirscher

Marcel W. Perren

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Marcel Hirscher en vue de son retour sur les pistes. Le Salzbourgeois, qui souhaite désormais participer à des compétitions sous la bannière des Pays-Bas, n’a pas obtenu de wildcard pour la saison à venir !

Selon notre enquête, la Fédération internationale de ski (FIS) envisage de modifier les règles d’attribution des invitations. Dorénavant, ces autorisations spéciales devront faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la direction des courses de la FIS avant chaque compétition.

Ces dernières semaines, Marcel Hirscher avait misé sur une seule option. Initialement, il souhaitait participer à des courses de Coupe continentale en Nouvelle-Zélande afin d’améliorer son capital de points FIS. Cependant, l’octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a finalement renoncé, notamment à la suite d'une annonce majeure de la Fédération fin juillet. Les athlètes ayant remporté le classement général de la Coupe du monde, la Coupe du monde par discipline, l’or aux Championnats du monde ou aux Jeux olympiques, comme Hirscher, peuvent prétendre à une wildcard lors de leur retour en Coupe du monde après une pause de deux à dix ans — et ce, pour l’ensemble de la saison.

Le président de la FIS Johan Eliasch a dû essuyer de nombreuses critiques pour avoir décidé que les skieurs de retour, comme Marcel Hirscher, recevraient une wild card pour une saison complète de Coupe du monde.

Nombreuses critiques

Cette décision a suscité de vives réactions. Plusieurs athlètes de haut niveau et des responsables, dont le directeur de la Fédération autrichienne, Christian Scherer, ont critiqué cette procédure, la jugeant injuste envers les jeunes athlètes. Le président de la FIS, Johan Eliasch, a annoncé que la direction de la Fédération internationale de ski se pencherait à nouveau sur l’interprétation exacte de cette wildcard lors des réunions d’automne.

Des problèmes pour Hirscher

C’est précisément ce qui s’est passé ces derniers jours, lorsque les représentants des athlètes, Verena Stufer et Leif Christian Nestvold Hauge, se sont réunis avec le comité directeur alpin à ce sujet. Une communication officielle de la FIS est encore attendue, mais selon les informations de Blick, un changement est bel et bien à l’ordre du jour. Non seulement la wildcard pour l’ensemble de la saison n’est plus d’actualité, mais une demande d’autorisation spéciale ne sera possible que pour un maximum de 20 courses.

Cependant, bien que la wildcard de saison ne soit plus en vigueur, il y a tout de même de «bonnes nouvelles» pour Marcel Hirscher. Le comité alpin s’est déjà prononcé plusieurs fois en faveur de ce passe-droit, donc Hirscher ne devrait pas rencontrer trop de difficultés pour l’obtenir.

En revanche, la question se pose de savoir si le skieur de 35 ans parviendra à résoudre ses problèmes de matériel avant l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden. Les skis Van Deer de Hirscher fonctionnent très bien, mais des sources proches du dossier rapportent que les nouvelles chaussures ont causé d’importants désagréments au champion lors des derniers tests.