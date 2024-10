Marco Odermatt, lundi soir, en tenue orange. Photo: Marcel W. Perren 1/7

Marcel W. Perren

La saison de ski commence dans moins d'un mois. Et tout le monde se pose la même question: comment Marcel Hirscher va-t-il s'en sortir pour son retour à la compétition le 27 octobre à Sölden (slalom géant)? Aujourd'hui âgé de 35 ans, il a remporté huit fois le classement général de la Coupe du monde avant de prendre sa retraite en 2019.

Depuis la saison 2020/21, le nouveau surdoué du ski est Marco Odermatt. «En théorie, j'ai plus à perdre que Marcel», déclare le Nidwaldien lundi soir, alors qu'il présente sa nouvelle collection de vêtements de ski en collaboration avec «Descente» au Sihlcity de Zurich. «Cela ne ferait pas bon effet si un homme de 35 ans me battait», explique Marco Odermatt, 26 ans. Il se dit toutefois heureux de ne pas être à la place de Marcel Hirscher.

La combinaison de ski présentée par Marco Odermatt est d'un orange vif. Une coïncidence? Marcel Hirscher ne court plus pour l'Autriche, mais pour les Pays-Bas, le pays de sa mère. «Lorsque nous avons conçu le produit, il n'était pas encore clair que Marcel reviendrait courir pour les Pays-Bas», précise Marco Odermatt.

Le champion olympique et double champion du monde suisse a également été assidu à l'entraînement. Au lieu des lattes de slalom géant habituelles de 194 ou 197 cm, il a déjà chaussé des skis de 2 mètres. «Je n'en suis pas encore là, je dois encore m'adapter. Mais j'aimerais bien participer à une course avec des skis plus longs. On verra». Mais la grande priorité de Marco Odermatt est ailleurs: Kitzbühel. «Il me manque encore la victoire en descente sur la légendaire Streif. C'est mon objectif principal de la saison». Par conséquent, tous les regards seront tournés vers lui le 25 janvier 2025.