La nouvelle saison de Coupe du monde débute dans quatre semaines avec le slalom géant sur le glacier de Sölden. Cette année encore, Marco Odermatt se présente comme le grand favori pour le classement général. Son plus grand rival selon lui? Un autre Suisse.

Marco Odermatt: «Mon plus grand rival? Loïc Meillard»

Marco Odermatt: «Mon plus grand rival? Loïc Meillard»

Marco Odermatt ne se sent «pas encore prêt» pour la nouvelle saison, ce qui est normal à ce stade. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Carlo Steiner

Marco Odermatt (26 ans) s'est adressé aux médias mardi dans le cadre d'une conférence de presse, à moins de quatre semaines de l'ouverture de la saison sur le glacier de Sölden (27 octobre). A cette occasion, il s'est également exprimé sur la question des wildcards, très controversée dans le monde du ski, concernant le retour de Marcel Hirscher (35 ans) en Coupe du monde.

L'Autrichien court à partir de cette saison pour les Pays-Bas, le pays d'origine de sa mère. Après plusieurs allers-retours, la FIS a récemment décidé que Marcel Hirscher recevrait certes une wildcard pour la course de début de saison à domicile pour la place de départ 31, mais probablement pas pour toute la saison.

Pour Marco Odermatt, cette décision serait la bonne, il est critique vis-à-vis des wildcards. «C'est super que Marcel Hirscher puisse prendre le départ à Sölden dans son pays avec la 31e place. Mais pouvoir partir si tôt pour toute une saison dans chaque discipline serait une plus grande sécurité que celle dont je dispose. Ce ne serait pas non plus juste pour les jeunes coureurs», explique Marco Odermatt. Le skieur se réjouit toutefois du retour de Marcel Hirscher, tout comme de celui de Lucas Braathen, qui prend désormais le départ pour le Brésil: «C'est bon pour le sport. Cela permettra peut-être à l'une ou l'autre des personnes dans ce pays d'allumer la télévision ou de venir au bord de la piste».

La plus grande concurrence vient de son propre pays

En ce qui concerne sa propre forme, Marco Odermatt est confiant après ce qu'il considère comme un entraînement d'été très réussi - même s'il ne se sent pas encore prêt pour le début de la saison à ce stade, ce qui est normal. «A ce moment de la saison, je ne me suis jamais senti tout à fait prêt».

Le grand objectif d'Odi pour la saison à venir est de remporter la descente de Kitzbühel. Une victoire sur la légendaire Streif manque encore au palmarès du champion olympique, double champion du monde et triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Bien entendu, le dominateur des trois dernières saisons ne serait pas contre une nouvelle victoire dans la course au grand globe de cristal. La plus grande concurrence viendrait de ses propres rangs. «Loïc Meillard est actuellement l'un des meilleurs skieurs, si ce n'est le meilleur, sur le plan technique. Il peut lui aussi remporter des victoires dans trois disciplines», dit-il en complimentant son coéquipier valaisan.